Mundial 2026: confirman acercamiento de equipo latinoamericano por Vozinha, ¿de quién se trata?

La destacada participación de Vozinha con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 podría abrirle las puertas a una nueva experiencia dentro del futbol latinoamericano.

El veterano guardameta, una de las grandes revelaciones de la justa mundialista, despertó el interés de un club latinoamericano, un equipo histórico de Chile que ya habría iniciado conversaciones para incorporarlo a sus filas.

A sus 40 años, el arquero caboverdiano se encuentra como agente libre y analiza diferentes alternativas para continuar su carrera profesional .

¿Qué equipo es?

El equipo que estaría buscando los servicios de Vozinha es Colo Colo, uno de los clubes de mayor tradición y convocatoria en Chile. El conjunto sudamericano pretende aprovechar que el guardameta no tiene contrato vigente para sumarlo como una alternativa experimentada bajo los tres postes.

El interés se produjo después de las actuaciones del africano durante la Copa del Mundo, donde Cabo Verde logró avanzar a la ronda de eliminación directa en su primera participación mundialista. El combinado isleño terminó invicto la fase de grupos después de empatar frente a España, Uruguay y Arabia Saudita.

Vozinha resultó fundamental para mantener a su selección con vida durante esos encuentros. Posteriormente, también tuvo una actuación destacada ante Argentina, aunque el equipo caboverdiano quedó eliminado tras caer por marcador de 3-2 en un partido sumamente disputado.

Vozinha busca un proyecto

El propio guardameta reconoció que todavía desconoce cuál será su próximo destino, aunque dejó claro que pretende continuar en activo. El futbolista explicó que desea jugar al menos uno o dos años más, con la posibilidad de extender su carrera hasta una tercera temporada dependiendo de la respuesta de su cuerpo.

Además, aseguró que su prioridad será encontrar un proyecto deportivo atractivo y no convertirse únicamente en una contratación mediática por la popularidad conseguida durante el Mundial. De esta manera, el portero dejó abierta la puerta a las propuestas, incluida la que habría llegado desde Chile .

El seleccionado caboverdiano también reconoció la dimensión que alcanzó la participación de su país en la competencia, pues consideró que el Mundial permitió que millones de personas conocieran más sobre Cabo Verde y se identificaran con su histórica actuación.