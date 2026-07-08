Mundial 2026: confirman otra superestrella para el show del medio tiempo

La Final del Mundial 2026 continúa elevando las expectativas no solo por lo que ocurrirá dentro de la cancha, sino también por el espectáculo que acompañará al partido más importante del futbol. La FIFA confirmó este martes que un cantante de talla internacional estará en el escenario del New York New Jersey Stadium

Con este anuncio, el artista se une a un elenco que ya incluía a Madonna, Shakira y BTS, conformando una alineación sin precedentes para el primer espectáculo de medio tiempo en una Final de la Copa del Mundo.

¿De quién se trata?

Es nada más y nada menos que el canadiense Justin Bieber, quien por primera vez estará en un evento de esta magnitud. Y es que a diferencia de las finales anteriores de la Copa del Mundo, la edición de 2026 marcará un antes y un después con la incorporación oficial de un show de medio tiempo, inspirado en el formato de otros grandes eventos deportivos internacionales.

La FIFA busca convertir este momento en un espectáculo global que combine futbol, música y entretenimiento para miles de aficionados presentes en el estadio y una audiencia de miles de millones de personas alrededor del planeta.

Además de los cuatro artistas principales, el espectáculo también contará con la participación del cantante nigeriano Burna Boy, el reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el famoso PS22 Chorus , quienes compartirán escenario junto a Coldplay.

La producción artística del espectáculo está siendo coordinada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien aseguró que el objetivo será transmitir un mensaje de unión y celebración aprovechando el alcance mundial del torneo.

Una final que promete hacer historia

Con Justin Bieber como la más reciente incorporación, el show del medio tiempo de la Final del Mundial 2026 continúa consolidándose como uno de los eventos de entretenimiento más ambiciosos organizados por la FIFA.

La combinación de artistas de distintos géneros y generaciones, junto con un mensaje enfocado en la educación y la inclusión, busca convertir los 11 minutos del espectáculo en un momento histórico que trascienda el resultado del partido y deje una huella tanto dentro como fuera del futbol.