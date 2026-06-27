Mundial 2026: Croacia derrota 2-1 a Ghana en Filadelfia y sella su pase a la siguiente ronda

Las selecciones absolutas de Croacia y Ghana se enfrentaron hoy en el Estadio Filadelfia por la trascendental tercera jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado europeo llegó a este cotejo con tres puntos y la estricta obligación de vencer, mientras que las Estrellas Negras arribaron con cuatro unidades tras firmar un arranque invicto muy prometedor.

Primer Tiempo

El dinámico arranque del compromiso mostró a una escuadra croata volcada por completo al ataque bajo la siempre experimentada batuta de Luka Modrić. La primera gran oportunidad clara del partido ocurrió en el minuto 17', cuando el hábil volante Nikola Vlašić ejecutó un potente remate raso que se estrelló dramáticamente en la base del poste izquierdo defendido por Benjamin Asare.

El dominio táctico balcánico se capitalizó justamente en el minuto 31' gracias a un extraordinario derechazo de larga distancia ejecutado por Petar Sučić. Su preciso disparo cruzado pasó entre las piernas del defensor Derrick Luckassen para batir las redes africanas, decretando el 1-0 parcial, pese al posterior aviso de peligro generado por Antoine Semenyo antes de ir al descanso.

Segundo Tiempo

Para la parte complementaria, el estratega Carlos Queiroz realizó ajustes tácticos de inmediato enviando al terreno de juego a Abdul Fatawu y Kojo Peprah Oppong. La fuerte presión ghanesa rindió dividendos al minuto 73, cuando el propio Luckassen aprovechó un tiro libre cobrado al área para empujar el esférico y firmar el empate 1-1, confirmado por el VAR.

Lejos de replegarse con la igualdad, Croacia reaccionó de inmediato y refrescó el mediocampo con el ingreso de Mario Pašalić por Mateo Kovačić. La insistencia ofensiva de los europeos rindió sus frutos al minuto 83, momento exacto en que Vlašić encontró un espacio ideal para definir con potencia y colocar el definitivo 2-1 en el marcador electrónico.

Los futbolistas más destacados del choque fueron Nikola Vlašić por el bando croata y Derrick Luckassen en la combativa trinchera africana. Tras este electrizante resultado final, Croacia sella de forma matemática su pasaporte a los dieciseisavos de final del certamen mundialista, mientras que Ghana finalizará en la tercera plaza esperando lograr clasificar como uno de los mejores terceros.