Mundial 2026: ¿Cuál será el once inicial de Javier Aguirre contra Sudáfrica? Esto es lo que sabemos

La Selección Mexicana se encuentra a menos de 24 horas de disputar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Sudáfrica, en un Estadio Ciudad de México que promete lucir completamente lleno para una de las fechas más importantes en la historia reciente del futbol mexicano.

Con la responsabilidad de abrir el torneo como país anfitrión, Javier Aguirre afina los últimos detalles de un equipo que buscará arrancar con el pie derecho ante los Bafana Bafana.

Durante las últimas semanas, el estratega mexicano ha trabajado intensamente en la consolidación de una base titular que combina experiencia, juventud y jugadores que atraviesan un gran momento futbolístico .

Aguirre apuesta por un esquema ofensivo

Aparentemente todo apunta a que México utilizará un sistema 4-3-3, formación que le ha permitido mostrar equilibrio entre defensa y ataque durante los partidos de preparación rumbo al Mundial.

Aunado a ello, una de las partes más fuertes por parte del tricolor, es el mediocampo ya que en los partidos de preparación fue donde se ha generado un ataque constante y diferente con elementos como Chávez, Mora, Fidalgo y Gutiérrez, y ahí es donde radica la gran incógnita del "Vasco"

¿Cuál será la alineación de México?

Todo apunta a que se pararían de la siguiente forma

Portero: Raúl Rangel.

Raúl Rangel. Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez o Gilberto Mora.

Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez o Gilberto Mora. Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Un debut que puede marcar el rumbo del Mundial

Más allá de los nombres, el partido ante Sudáfrica representa una oportunidad única para que México envíe un mensaje al resto de las selecciones participantes. La presión de jugar en casa será enorme, pero también existe la ilusión de una afición que sueña con ver al Tricolor realizar la mejor actuación mundialista de su historia.

Javier Aguirre lo sabe, por ello ha insistido en que sus jugadores mantengan la calma, administren las emociones y confíen en el trabajo realizado durante la concentración.

Si el once proyectado responde dentro de la cancha, México podría dar el primer paso hacia una fase final que tiene como objetivo superar las barreras históricas y regalarle una alegría inolvidable a millones de aficionados que esperan con ansias el silbatazo inicial del Mundial 2026.