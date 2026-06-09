Mundial 2026: ¿cuántas protestas habrá el día de la inauguración y por dónde pasarán?

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México ha estado acompañada por un escenario que preocupa tanto a autoridades como a aficionados, diversas organizaciones sociales han anunciado movilizaciones para el próximo 11 de junio, fecha en la que se disputará el partido inaugural del torneo.

De acuerdo con reportes difundidos por distintos medios nacionales, al menos siete u ocho protestas y concentraciones han sido convocadas para coincidir con la inauguración mundialista, una estrategia con la que diversos colectivos buscan aprovechar la atención internacional para visibilizar sus demandas.

Las movilizaciones podrían generar afectaciones importantes en algunas de las principales vialidades de la capital, especialmente en las rutas que conectan con el Estadio Ciudad de México, antiguo Estadio Banorte, así como con el Zócalo capitalino, donde se desarrollarán actividades relacionadas con el Mundial.

¿Quiénes protestarán?

Entre las protestas confirmadas se encuentran las Madres Buscadoras, integrantes de grupos de búsqueda han realizado diversas actividades durante los días previos al inicio de la Copa del Mundo y anunciaron una marcha pacífica para el 11 de junio.

La movilización contempla un recorrido sobre la Calzada de Tlalpan con dirección hacia las inmediaciones del estadio. Además, integrantes de estos colectivos planean realizar actos de protesta y visibilización dentro de los espacios públicos donde se concentrarán miles de aficionados durante la jornada inaugural.

Los organizadores han señalado que su principal objetivo es exigir acciones más contundentes por parte de las autoridades para atender la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

Transportistas y campesinos saldrán a las calles

A las protestas se sumarán organizaciones de transportistas que reclaman mayores condiciones de seguridad en las carreteras del país y denuncian el incremento de delitos que afectan al sector.

Asimismo, agrupaciones campesinas han confirmado movilizaciones para exigir apoyos al campo mexicano, mejores esquemas de financiamiento y medidas relacionadas con la producción de granos básicos.

Otro de los focos de atención se encuentra en las acciones que podrían emprender integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen protestas desde hace varios días en la capital. Aunque hasta el momento no se ha confirmado una movilización específica para el día inaugural, el magisterio ha advertido que continuará con sus actividades de presión.

Posibles afectaciones viales durante la inauguración

Las autoridades capitalinas han recomendado a la población anticipar traslados y mantenerse informada sobre cierres viales temporales. Las principales afectaciones podrían registrarse en Calzada de Tlalpan, Viaducto, el Centro Histórico y algunas vías de acceso al Estadio Ciudad de México .

Debido a la magnitud del evento deportivo y al número de manifestaciones anunciadas, se espera un operativo especial de movilidad y seguridad para evitar que las protestas interfieran directamente con el desarrollo del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Mientras millones de personas en todo el mundo estarán pendientes del inicio de la Copa del Mundo, diversos grupos sociales buscarán aprovechar ese mismo reflector internacional para exponer problemáticas que consideran urgentes.

La inauguración del Mundial 2026 no solo marcará el comienzo de una fiesta deportiva histórica para México, sino también una jornada de alta actividad social y política en las calles de la capital.