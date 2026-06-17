Mundial 2026: ¿Cuánto dinero ganará Katia Itzel por su trabajo en 3 encuentros?

La participación de la árbitra mexicana Katia Itzel García en la Copa Mundial de 2026 no solo representa un importante logro para el arbitraje nacional, sino también una oportunidad económica considerable.

Su presencia en el torneo ha sido celebrada por aficionados y especialistas, especialmente porque se trata de una representante mexicana que ha logrado abrirse paso en un ámbito históricamente dominado por hombres. Sin embargo, además del reconocimiento profesional, su trabajo en la Copa del Mundo también traerá consigo una remuneración significativa .

¿Cuánto recibirá por dirigir tres partidos?

De acuerdo con información difundida por diversos medios especializados, los árbitros seleccionados para la Copa Mundial reciben un pago fijo por formar parte del torneo de 100 mil dólares, además de una compensación adicional por cada encuentro dirigido.

Las estimaciones señalan que un árbitro central puede percibir alrededor de 5 a 10 mil dólares por partido durante la fase de grupos, cifra que aumenta conforme avanza la competencia. Si Katia Itzel participa en tres encuentros durante esta etapa, sus ingresos podrían rondar entre los 15 mil dólares extra únicamente por concepto de designaciones arbitrales.

El prestigio vale tanto como el dinero

Más allá del aspecto económico, dirigir partidos mundialistas representa uno de los máximos reconocimientos para cualquier árbitro. Son muy pocos los silbantes que logran llegar a una Copa del Mundo y aún menos quienes reciben múltiples designaciones dentro del torneo.

Además, una actuación destacada podría abrirle las puertas para futuras competiciones internacionales, incluyendo torneos de clubes organizados por la FIFA y nuevas ediciones de la Copa del Mundo.

Un referente para las nuevas generaciones

La presencia de Katia Itzel en el Mundial también tiene un fuerte componente simbólico. Su carrera se ha convertido en un ejemplo para miles de niñas y jóvenes que buscan desarrollarse dentro del futbol, ya sea como jugadoras, entrenadoras o árbitras .

Mientras el torneo avanza, la árbitra mexicana no solo estará acumulando experiencia y prestigio internacional, sino también una recompensa económica acorde con la responsabilidad de impartir justicia en los encuentros más importantes del planeta.