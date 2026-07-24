Mundial 2026 dejó en Durango alza en consumo de pizzas, hamburguesas, cervezas y refrescos

El consumo de alimentos como las pizzas y hamburguesas, así como las botanas, refrescos y bebidas con contenido alcohólico se incrementó exponencialmente durante los días del Mundial de Futbol que concluyó recientemente.

Con base en el reporte final emitido por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) filial Durango, el Mundial también se reflejó en los hábitos de consumo de los duranguenses.

¿Qué productos fueron los más solicitados?

A decir del presidente de esta organización, Jorge Luján Pulido, con base en datos de la plataforma intermediaria para entregas a domicilio Rappi, entre el 11 de junio y el 19 de julio, las categorías más solicitadas fueron la pizza con 23 por ciento de los pedidos, hamburguesas con 22 por ciento, el café y té ocupó el 15 por ciento de las entregas, mientras que los tacos tuvieron un 12 por ciento y las alitas alcanzaron un 11 por ciento de las órdenes.

En conjunto, estas cinco categorías concentraron el 76 por ciento de todos los pedidos realizados a través de la plataforma durante el torneo.

“En este tipo de festejos a veces sí buscamos los lugares en los cuales podemos convivir con nuestros amigos, ya sea en los restaurantes, bares, pero también buscamos a veces la convivencia en lo que serían nuestros hogares. De ahí se desarrolla lo que sería la canasta futbolera la cual nos orienta un consumo de un 18 por ciento a nivel nacional”, indicó.

En tal sentido, refirió que este 18 por ciento corresponde al aumento reportado por NielsenIQ, de la llamada “canasta futbolera”, integrada principalmente por bebidas como cervezas y refrescos, así como botanas, reflejando el impulso que el Mundial dio al consumo.

Sin embargo, según los datos que se dieron a nivel nacional, el Mundial no logró la reactivación de la economía que se esperaba en términos generales, ya que en el sector comercio la expectativa era mucho más elevada por las ventas que se esperaban en pequeñas tienditas y en las tiendas de autoservicio y departamentales.