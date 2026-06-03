Mundial 2026: Durango se queda sin FIFA Fan Fest por costo de transmisión

Durango no contará con un FIFA Fan Fest durante la Copa Mundial de Futbol 2026, pese a que inicialmente se anunció la realización de este tipo de eventos en las 32 entidades del país. La principal razón es el alto costo de los derechos de transmisión, que oscilan entre los cinco y los 30 millones de pesos.

La secretaria de Turismo del Estado, Elisa Haro Ruiz, explicó que el FIFA Fan Fest es un evento oficial y masivo diseñado para reunir a los aficionados durante el Mundial, ofreciendo una experiencia gratuita y segura para disfrutar de los partidos a través de megapantallas, además de actividades recreativas, espectáculos musicales y oferta gastronómica.

Estos espacios están concebidos como una alternativa para quienes no logran conseguir boletos para asistir a los estadios sede, permitiendo que locales y visitantes vivan el ambiente mundialista en una celebración colectiva.

Sin embargo, la funcionaria señaló que la empresa televisora que posee los derechos de transmisión exige el pago de una cuota que varía entre cinco y 30 millones de pesos, dependiendo de la capacidad y el número de asistentes previstos para cada evento.

Haro Ruiz detalló que la Secretaría de Turismo federal propuso un esquema de participación denominado “peso a peso”, mediante el cual la Federación financiaría un Fan Fest y los estados aportarían recursos para organizar otro en alguno de sus municipios llamados Pueblos Mágicos.

No obstante, para que Durango pudiera sumarse al programa, tendría que cubrir un monto aproximado de cinco millones de pesos por concepto de derechos de transmisión.

La secretaria destacó que el presupuesto anual de la dependencia estatal asciende a 13 millones de pesos, por lo que destinar cerca del 40 por ciento de esos recursos a un solo evento resultaba financieramente inviable.

“Preferimos apostarle a la Feria Nacional Francisco Villa y a la llegada natural de turistas al estado”, expresó la funcionaria.