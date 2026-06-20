Mundial 2026: Ecuador no puede con la muralla de Curazao y complica seriamente su pase a octavos

Las selecciones de Ecuador y Curazao se enfrentaron este sábado en el Estadio Kansas City por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026. El combinado sudamericano llegó condicionado tras caer en su debut ante Costa de Marfil, viéndose obligado a buscar un triunfo. Por su parte, la escuadra caribeña, dirigida por Dick Advocaat, arribaba golpeada tras recibir una contundente goleada por 7-1 frente a Alemania, requiriendo urgentemente limpiar su imagen.

Primer Tiempo

Desde el silbatazo inicial, Ecuador propuso un esquema ofensivo comandado por Gonzalo Plata y John Yeboah. Al minuto 11', Plata generó la primera opción con un remate raso atajado con solvencia por Eloy Room, quien empezaba a consolidarse como figura. Poco después, Pedro Vite intentó colgar un disparo al ángulo derecho que se desvió por centímetros.

Curazao no se replegó del todo y sorprendió ganando la espalda de la zaga tricolor, avisando mediante un tiro desviado de Sherel Floranus. Conforme avanzó el reloj, Moisés Caicedo tomó los hilos del mediocampo, habilitando a Enner Valencia, cuyo testarazo fue neutralizado por Room. La paridad sin goles se mantuvo al descanso tras las amonestaciones de Jordy Alcívar y Leandro Bacuna.

Segundo Tiempo

Para el complemento, el estratega Sebastián Beccacece movió sus piezas ingresando a Kevin Rodríguez por Alcívar. Ecuador asedió incesantemente el arco rival; Plata ejecutó una media vuelta peligrosa y Piero Hincapié sacó una espectacular chilena, pero ambas maniobras encontraron las extraordinarias respuestas de Room. Los caribeños resistieron replegados en un sólido bloque de cinco defensores.

El tramo final incrementó el drama. Juninho Bacuna inquietó a Hernán Galíndez con un potente zapatazo exterior, y Beccacece quemó naves enviando a la cancha a Nilson Angulo, Ángelo Preciado y Jordy Caicedo. Pese al asedio absoluto de la Tri en tiempo de compensación, el marcador permaneció inalterable decretando un definitivo 0-0 tras una revisión del VAR.

Los futbolistas más destacados fueron Eloy Room por Curazao, consagrado héroe absoluto con quince paradas providenciales, y Gonzalo Plata por Ecuador debido a su constante desequilibrio. Este histórico empate otorga a Curazao su primer punto en Copas del Mundo antes de medirse a Costa de Marfil, mientras que deja a Ecuador al borde de la eliminación, obligada a vencer al líder Alemania.