Mundial 2026: Ecuador queda como rival de México en 16avos tras definirse los clasificados

Tras lo visto en el cierre de esta jornada, es oficial; Ecuador será el adversario de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras los resultados que involucraron a RD del Congo y Uzbekistán, que terminaron de sellar matemáticamente el cruce y dejaron a Escocia fuera de la pelea.

De la decepción, al renacimiento

Ecuador llega a esta instancia como uno de los mejores terceros del torneo, después de un recorrido turbulento en el Grupo E. Su debut fue un golpe duro: cayó 1-0 ante Costa de Marfil en Filadelfia, con un tanto agónico que dejó al equipo de Sebastián Beccacece sin margen de error. En la segunda jornada, la Tri dominó a Curazao, pero se topó con una actuación monumental del arquero Eloy Room, que registró 15 atajadas para sostener el 0-0 en Kansas City.

Con apenas un punto en dos partidos y sin goles anotados, Ecuador firmaba su peor inicio mundialista desde 2002. Todo quedaba en manos del duelo final ante Alemania, donde necesitaba un resultado improbable para sobrevivir. Y lo consiguió: remontó y venció 2-1 a los germanos en Nueva York/Nueva Jersey, un triunfo histórico que lo catapultó a cuatro puntos y a una diferencia de gol neutra, suficiente para instalarse entre los ocho mejores terceros.

Los números del grupo lo explican: Alemania y Costa de Marfil terminaron con seis puntos, mientras Ecuador cerró con cuatro unidades, un gol a favor y uno en contra. Esa combinación, sumada a los tropiezos de terceros como Corea del Sur y Escocia, dejó a la Tri en zona de clasificación sin depender de otros marcadores.

El 'Vasco' tiene un gran reto en frente

México, por su parte, llega con paso perfecto: nueve puntos, tres victorias, cero goles recibidos y un rendimiento que no tiene precedentes para el Tricolor en una fase de grupos mundialista. Como líder del Grupo A, sabía que enfrentaría a un tercero, pero la victoria de Inglaterra y el empate entre Croacia y Ghana terminaron por confirmar a Ecuador como rival.

El duelo está programado para el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas. Será apenas el segundo enfrentamiento entre ambos en una Copa del Mundo, con México recordando el 2-1 de 2002. Ahora, con realidades opuestas, un México sólido y un Ecuador renacido, el cruce promete tensión pura en la primera ronda de eliminación directa.