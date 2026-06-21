Mundial 2026: Egipto le gana a Nueva Zelanda en Vancouver y aprieta la disputa en el Grupo G

Egipto y Nueva Zelanda chocaron con determinación en el césped del estadio BC Place de Vancouver, Canadá, por la jornada dos del definitivo Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos combinados nacionales arribaron tras empatar en sus debuts: los faraones sumaron un histórico punto ante Bélgica, mientras que los All Whites igualaron con Irán, urgidos de unidades clave para avanzar.

Primer Tiempo

El emocionante encuentro inició con alta intensidad y sorpresa de Oceanía en la pelota parada. Al minuto 15', un tiro libre ejecutado de gran forma por el lateral Tim Payne encontró la incorporación del central Finn Surman, quien se anticipó a la zaga africana para conectar un testarazo certero, batiendo a Mostafa Shobeir y decretando el uno por cero para Nueva Zelanda.

Egipto respondió controlando el balón con el 62% de la posesión, pero chocó duramente contra un bloque defensivo liderado por Michael Boxall. Marko Stamenić y Joe Bell cerraron los pasillos centrales, provocando roces físicos fuertes y amonestaciones para Sarpreet Singh y Callum McCowatt por los kiwis, y Mohanad Lasheen en Egipto, mermando la fluidez de Mohamed Salah.

Segundo Tiempo

La segunda mitad trajo una notable metamorfosis táctica dispuesta inteligentemente por Hossam Hassan. El volante Emam Ashour tomó las riendas de la distribución y al 58' asistió a Mostafa Ziko, quien firmó el merecido empate en el área. Nueve minutos después, al 67', el capitán Mohamed Salah frotó la lámpara e inclinó la balanza con un gran disparo cruzado.

Darren Bazeley realizó sustituciones retirando a McCowatt y Singh, pero el fondo físico de los africanos resultó completamente intolerable para su oponente. El ingresado Trézéguet, sustituto de Ziko en el tramo definitivo, sepultó las esperanzas neozelandesas al 82', definiendo con extrema frialdad un veloz contragolpe letal que decretó el definitivo tres por uno final en la pizarra electrónica canadiense.

Los futbolistas destacados fueron Emam Ashour por la escuadra egipcia, motor de la remontada, y Finn Surman, pilar defensivo neozelandés. Con este resultado positivo, Egipto cosecha tres unidades clave para liderar provisionalmente este parejo grupo antes de chocar ante Irán, mientras que Nueva Zelanda se jugará la vida frente a Bélgica en el cierre reglamentario de la fase.