Mundial 2026: Egipto logra eliminar a Australia tras definirlo en penales

La selección de Egipto escribió una de las páginas más importantes de su historia en las Copas del Mundo al vencer a Australia en una dramática tanda de penales, después de igualar 1-1 tras los 120 minutos reglamentarios, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Con esta victoria, los Faraones mantienen vivo el sueño de trascender en la justa mundialista y ahora esperan al ganador del compromiso entre Argentina y Cabo Verde para conocer a su próximo rival en la fase de octavos de final.

Egipto golpeó primero

El partido comenzó con una mejor versión del conjunto egipcio, que encontró recompensa muy temprano gracias a Emam Ashour, quien abrió el marcador al minuto 13 con un remate de cabeza que superó al arquero australiano.

El gol permitió que Egipto controlara varios pasajes del primer tiempo, mientras Australia intentaba reaccionar sin demasiada claridad frente a una defensa que se mostró ordenada y compacta durante gran parte del encuentro.

Australia respondió y llevó el duelo al límite

La reacción de los Socceroos llegó en la segunda mitad. Al minuto 55 consiguieron el empate gracias a un autogol de Mohamed Hany , acción que devolvió la confianza al conjunto oceánico y cambió por completo la dinámica del encuentro.

Australia tomó la iniciativa durante varios minutos y generó oportunidades para darle vuelta al marcador, aunque la defensa egipcia logró sostener la igualdad. En el cierre del tiempo reglamentario y durante la prórroga, ambos equipos tuvieron aproximaciones importantes, pero ninguno consiguió romper el empate, obligando a definir al clasificado desde el punto penal.

Los penales decidieron al clasificado

En la tanda definitiva, Egipto mostró mayor serenidad. Los africanos convirtieron cuatro de sus disparos, incluidos los cobros de Mohamed Salah, mientras que Australia falló dos ejecuciones, situación que terminó inclinando la balanza a favor de los dirigidos por Hossam Hassan.

La efectividad de los egipcios contrastó con los errores australianos, estrellando en el poste y volando el balón, permitiendo que la escuadra africana celebrara una clasificación que quedará marcada como una de las más importantes de su historia reciente en la Copa del Mundo.

Una clasificación histórica

Más allá del resultado, el triunfo representa un paso significativo para el futbol egipcio, que vuelve a colocarse entre las selecciones protagonistas del torneo y mantiene vivas sus aspiraciones de seguir avanzando en el Mundial 2026.