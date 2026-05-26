Mundial 2026: ¿el 11 de junio será asueto oficial? Esto es lo que sabemos

La cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2026 ha generado una de las dudas más repetidas entre trabajadores en México. Aunque la expectativa es alta por tratarse de un evento histórico, la respuesta, hasta ahora, no es tan sencilla como muchos quisieran.

¿El 11 de junio será asueto oficial?

El jueves once de junio de 2026 marcará el inicio de la Copa del Mundo con sede en la Ciudad de México, un hecho que ha llevado a autoridades locales a plantear la posibilidad de convertir esa fecha en día de descanso.

Desde 2025, el gobierno capitalino expresó su intención de declarar el día como asueto para que la población pueda disfrutar del arranque del torneo.

Incluso, la propuesta se ha sostenido como una medida para facilitar la movilidad, la seguridad y la organización en una ciudad que será el foco mundial durante la inauguración. Sin embargo, esta iniciativa no depende únicamente de una decisión local.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo?

A nivel nacional, la LFT es clara, los días de descanso obligatorio están definidos en el artículo 74, y el 11 de junio no aparece en ese listado.

Esto significa que, hasta el momento, no existe una reforma oficial que garantice el descanso para todos los trabajadores del país en esa fecha. En otras palabras, el día de la inauguración del Mundial no es, por ahora, un feriado obligatorio en México.

Un evento histórico, pero sin impacto laboral oficial… por ahora

México será uno de los países anfitriones del Mundial 2026 y vivirá un momento histórico al albergar nuevamente un partido inaugural. A pesar de ello, el impacto laboral aún no está definido a nivel nacional.

Por ahora, la realidad es que el 11 de junio sigue siendo un día laboral según la ley vigente. No obstante, la expectativa continúa y no se descarta que en los próximos meses pueda haber anuncios o ajustes que cambien el panorama.

Mientras tanto, los trabajadores deberán mantenerse atentos a cualquier actualización oficial, especialmente si se concreta una reforma o acuerdo que modifique el calendario laboral en el país.