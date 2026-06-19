Mundial 2026: el 'Scratch du Oro' está de regreso tras una victoria de 3-0 ante Haití

Después de un debut que dejó más dudas que certezas, Brasil volvió a mostrar señales de vida en la Copa del Mundo de 2026. La escuadra dirigida por Carlo Ancelotti consiguió su primera victoria del torneo al imponerse con autoridad 3-0 sobre Haití en Filadelfia, resultado que le permite recuperar terreno en el Grupo C y volver a colocarse entre los candidatos a pelear por el título.

La selección sudamericana llegaba presionada tras el empate obtenido en su presentación mundialista, por lo que el duelo ante los caribeños representaba una oportunidad inmejorable para reencontrarse con su mejor versión.

Matheus Cunha lideró la reacción brasileña

El gran protagonista de la noche fue Matheus Cunha. El delantero aprovechó la confianza brindada por Ancelotti y respondió con una actuación sobresaliente, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva del conjunto amazónico.

El primer tanto llegó tras una jugada iniciada por Vinícius Jr., cuyo disparo fue rechazado por el guardameta haitiano. Atento al rebote, Cunha apareció para empujar el balón al fondo de las redes y abrir el marcador.

Con la ventaja a su favor, Brasil comenzó a encontrar espacios y a imponer condiciones. Antes del descanso, el propio Cunha firmó su doblete con una definición de gran calidad, ampliando una ventaja que ya parecía definitiva.

Vinícius apareció cuando más lo necesitaban

Si alguien estaba obligado a asumir el protagonismo era Vinícius Jr., el atacante del Real Madrid fue uno de los jugadores más insistentes durante todo el encuentro y terminó recompensando su esfuerzo con un gol antes del descanso.

El extremo aprovechó un pase profundo para quedar frente al arquero y definir con tranquilidad para colocar el 3-0. Su anotación terminó por sentenciar el partido y permitió a Brasil marcharse al vestidor con una cómoda ventaja.

Más allá del gol, Vinícius fue el futbolista que más desequilibró por las bandas y generó constantes problemas a la defensa haitiana. Su sociedad con Cunha dejó sensaciones positivas de cara a los próximos compromisos mundialistas.

Una victoria que devuelve la confianza

Aunque en el segundo tiempo Brasil redujo la intensidad y administró la ventaja, el resultado ya estaba asegurado. Ancelotti aprovechó para mover piezas y dar minutos a varios futbolistas, pensando en los desafíos que vienen por delante.

El triunfo permite a la Verdeamarela llegar a cuatro puntos en el Grupo C y mantenerse en la pelea por el liderato junto a Marruecos. Además, representa un importante respiro para un equipo que había recibido críticas tras su primer encuentro.