Mundial 2026: empresas se unen al Tri contra Inglaterra con operativo ‘No inglés’

A unas horas del esperado partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, las redes sociales ya comenzaron a jugar su propio encuentro, pero esta vez desde el lado de las marcas.

Diversas empresas en México se han sumado a una tendencia que rápidamente ganó fuerza en internet: cambiar temporalmente su comunicación, nombres o publicaciones para evitar el inglés y mostrar su apoyo a la Selección Mexicana.

La dinámica fue bautizada en redes como el operativo “No inglés”, una especie de broma colectiva en la que compañías, tiendas y marcas aprovecharon la previa del partido para “mexicanizar” su identidad digital.

Marcas se suben al ánimo mundialista

Entre las publicaciones que han circulado en redes se encuentran empresas que hicieron ajustes en sus mensajes para dejar claro que, al menos por la previa del México vs Inglaterra, el idioma permitido es el español.

La tendencia ha generado comentarios, memes y reacciones de usuarios que celebraron la creatividad de las marcas, pues varias aprovecharon el partido para entrarle al juego sin necesidad de hablar directamente del marcador.

El caso llamó la atención porque no se trató solo de aficionados haciendo bromas, sino de cuentas oficiales de empresas que decidieron participar en la conversación digital del momento.

Del marketing al meme mundialista

La reacción de las marcas ocurre en medio de la expectativa por el duelo entre México e Inglaterra, uno de los partidos más esperados para la afición mexicana dentro del Mundial 2026.

El encuentro ha provocado una ola de contenidos en redes sociales, desde memes sobre la rivalidad futbolera hasta publicaciones sobre la altura de la Ciudad de México, el ambiente en el Estadio Azteca y la posibilidad de que el Tri avance a cuartos de final.

En ese contexto, las empresas encontraron una forma sencilla de conectar con los usuarios: sumarse al humor nacional y reforzar el apoyo a México con publicaciones rápidas, virales y fáciles de compartir.

México vs Inglaterra también se juega en redes

Aunque el partido se resolverá en la cancha, en redes sociales la previa ya tiene ganador: el ingenio de los usuarios y de las marcas que decidieron entrarle al juego.

El operativo “No inglés” se convirtió en una muestra más de cómo el Mundial 2026 no solo se vive en los estadios, sino también en la conversación digital, donde cada partido del Tri se transforma en tendencia.

Ahora falta ver si el entusiasmo que ya se vive en internet también se refleja en la cancha, donde México buscará dar un golpe histórico ante Inglaterra y mantener vivo el sueño mundialista.