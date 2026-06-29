Mundial 2026: 'En Durango no es necesario la Ley Seca'; regidor pide celebrar con responsabilidad

Para evitar accidentes como los registrados en otras ciudades durante las celebraciones del Mundial 2026, en Durango hacen un llamado a que los festejos se disfruten con responsabilidad y sin excesos. Además, consideraron que no es necesario aplicar la Ley Seca.

El regidor Alejandro Gurrola Alcaraz expresó ante la próxima participación de la selección mexicana que la ciudadanía sabe comportarse y merece disfrutar del Mundial, aunque subrayó que es importante privilegiar la seguridad.

Apuntó que no es necesario prohibir la venta de bebidas alcohólicas, ya que se debe confiar en la responsabilidad de la población.

"El Mundial es cada cuatro años y estamos viviendo un torneo histórico; merecemos disfrutarlo. La Selección Mexicana nos une como país", expresó.

Agregó que, de cualquier manera, habrá presencia de elementos de Seguridad Pública y Protección Civil durante las celebraciones; sin embargo, insistió en que todo depende de la conciencia y la responsabilidad de los ciudadanos.

Asimismo, hizo un llamado a la población para mantener limpias las calles y evitar la acumulación de basura, ya que durante las celebraciones anteriores se recolectaron varias toneladas de residuos.

Hasta ahora, sin lesionados de consideración

Los triunfos de la Selección Mexicana en sus tres partidos de la Copa del Mundo han reunido a cientos de duranguenses en la avenida 20 de Noviembre y el Corredor Constitución, donde hasta el momento no se han registrado incidentes con personas heridas.

El próximo encuentro de la Selección Mexicana será este 30 de junio frente a Ecuador, por lo que existe expectativa de que el equipo consiga un resultado favorable.