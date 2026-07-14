Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue el minuto a minuto del Francia vs España
Con el marcador de 2-0 a favor de España, La Furia se encuentra con un pie ya en Nueva York para la final.
MIN 97
El árbitro central marca el final del encuentro.
MARCADOR FINAL
FRANCIA 0 - 2 ESPAÑA
MIN 90'
El árbitro central agrega 7 minutos como mínimo.
MIN 86'
AMONESTACIÓN
Kylian Mbappé es amonestado tras lanzar un ligero golpe al arquero español.
MIN 83'
CAMBIOS DE ESPAÑA
Salen: Baena y Proo
Entran: Llorente y Williams
El DT español realiza los cambios esperados pese a ir con una ventaja de 2-0.
MIN 81'
Tras una mala salida de Unai Simón, Désiré Doué falla la que ha sido una de las jugadas más claras para Francia.
MIN 78'
CAMBIOS DE ESPAÑA
Salen: Ruíz y Olmo
Entran: Pedri y Merino
De la Fuente busca movilidad del balón en el centro del campo de Dallas.
MIN 73'
CAMBIO DE ESPAÑA
Sale: Mikel Oyarzabal
Entra: Ferrán Torres
Luis de la Fuente no dejará de buscar acciones en la ofensiva y mete al delantero del Barcelona.
MIN 72'
CAMBIOS DE FRANCIA
Salen: Olise y Digne
Entran: Cherki y Hernández
Se espera que con estos cambios el equipo de Deschamps esté más recargado a la banda izquierda.
MIN 70'
PAUSA DE HIDRATACIÓN
Estadísticas al momento:
Posesión: FRA 46%-54% ESP
Tiros a puerta: FRA 1-2 ESP
Tiros de esquina: FRA 6-1 ESP
MIN 58'
GOL DE ESPAÑA
Con una pared de Dani Olmo, Pedro Porro coloca el 2-0 para La Furia.
MIN 56'
CAMBIO DE FRANCIA
Sale: Bradley Barcola
Entra: Desiré Doué
El técnico francés busca que la ofensiva llegue a hacer algo previo a la pausa de hidratación.
MIN 46'
CAMBIO DE FRANCIA
Sale: Adrien Rabiot
Entra: Manu Koné
Didier Deschamps no quiere buscar una tarjeta roja y saca al mediocampista amonestado.
MIN 46'
Se vuelve a mover el Trionda en Texas para reanudar la segunda mitad.
FRANCIA 0 - 1 ESPAÑA
MEDIO TIEMPO
El árbitro Iván Barton marca como concluida la primera parte después de vivir los 6 minutos de agregado en Dallas, Texas.
MIN 29'
CAMBIO DE FRANCIA
Sale: William Saliba
Entra: Maxence Lacroix
Aparentemente el defensa francés sufrió una molestia muscular.
MIN 22'
PAUSA DE HIDRATACIÓN
Estadísticas al momento:
Posesión: FRA 43%-57% ESP
Tiros a puerta: FRA 0-1 ESP
Tiros de esquina: FRA 2-0 ESP
MIN 21'
GOL DE ESPAÑA
Mikel Oyarzabal manda el balón a guardar tras un buen cobro de penal contra el arquero francés.
MIN 19'
El árbitro central marca un penal claro después de una falta de Lucas Digné ante Lamine Yamal.
MIN 19'
El árbitro central marca un penal claro después de una falta de Lucas Digné ante Lamine Yamal.
MIN 9'
Amarilla para Adrien Rabiot de Francia tras una falta sobre Dani Olmo.
INICIA EL PARTIDO
Arranca la semifinal en el Dallas Stadium entre Francis y España
11 inicial de Francia
Les bleus de Didier Deschamps saldrán a la cancha así:
11 inicial de España
La Furia de Luis de la Fuente se parará de esta forma.