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Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue el minuto a minuto del Francia vs España

Ambas selecciones están buscando el primer pase para la final en Nueva York.

Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue el minuto a minuto del Francia vs España

Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue el minuto a minuto del Francia vs España

EMILIO BARRIENTOS
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Con el marcador de 2-0 a favor de España, La Furia se encuentra con un pie ya en Nueva York para la final.

03:00 PM 14 jul 2026

MIN 97

El árbitro central marca el final del encuentro.

MARCADOR FINAL

FRANCIA 0 - 2 ESPAÑA

02:53 PM 14 jul 2026

MIN 90'

El árbitro central agrega 7 minutos como mínimo.

02:48 PM 14 jul 2026

MIN 86'

AMONESTACIÓN

Kylian Mbappé es amonestado tras lanzar un ligero golpe al arquero español.

02:46 PM 14 jul 2026

MIN 83'

CAMBIOS DE ESPAÑA

Salen: Baena y Proo
Entran: Llorente y Williams 

El DT español realiza los cambios esperados pese a ir con una ventaja de 2-0.

02:44 PM 14 jul 2026

MIN 81'

Tras una mala salida de Unai Simón, Désiré Doué falla la que ha sido una de las jugadas más claras para Francia.

02:40 PM 14 jul 2026

MIN 78'

CAMBIOS DE ESPAÑA

Salen: Ruíz y Olmo
Entran: Pedri y Merino 

De la Fuente busca movilidad del balón en el centro del campo de Dallas.

02:36 PM 14 jul 2026

MIN 73'

CAMBIO DE ESPAÑA

Sale: Mikel Oyarzabal
Entra: Ferrán Torres

Luis de la Fuente no dejará de buscar acciones en la ofensiva y mete al delantero del Barcelona.

02:34 PM 14 jul 2026

MIN 72'

CAMBIOS DE FRANCIA

Salen: Olise y Digne
Entran: Cherki y Hernández 

Se espera que con estos cambios el equipo de Deschamps esté más recargado a la banda izquierda.

02:32 PM 14 jul 2026

MIN 70'

PAUSA DE HIDRATACIÓN

Estadísticas al momento:

Posesión: FRA 46%-54% ESP
Tiros a puerta: FRA 1-2 ESP
Tiros de esquina: FRA 6-1 ESP

02:21 PM 14 jul 2026

MIN 58'

GOL DE ESPAÑA

Con una pared de Dani Olmo, Pedro Porro coloca el 2-0 para La Furia.

02:14 PM 14 jul 2026

MIN 56'

CAMBIO DE FRANCIA

Sale: Bradley Barcola
Entra: Desiré Doué

El técnico francés busca que la ofensiva llegue a hacer algo previo a la pausa de hidratación.

 

02:08 PM 14 jul 2026

MIN 46'

CAMBIO DE FRANCIA

Sale: Adrien Rabiot
Entra: Manu Koné

Didier Deschamps no quiere buscar una tarjeta roja y saca al mediocampista amonestado.

02:08 PM 14 jul 2026

MIN 46'

Se vuelve a mover el Trionda en Texas para reanudar la segunda mitad.

FRANCIA 0 - 1 ESPAÑA

01:51 PM 14 jul 2026

MEDIO TIEMPO

El árbitro Iván Barton marca como concluida la primera parte después de vivir los 6 minutos de agregado en Dallas, Texas.

01:30 PM 14 jul 2026

MIN 29'

CAMBIO DE FRANCIA

Sale: William Saliba 
Entra: Maxence Lacroix

Aparentemente el defensa francés sufrió una molestia muscular.

01:24 PM 14 jul 2026

MIN 22'

PAUSA DE HIDRATACIÓN

Estadísticas al momento:

Posesión: FRA 43%-57% ESP
Tiros a puerta: FRA 0-1 ESP
Tiros de esquina: FRA 2-0 ESP

01:23 PM 14 jul 2026

MIN 21'

GOL DE ESPAÑA

Mikel Oyarzabal manda el balón a guardar tras un buen cobro de penal contra el arquero francés.

01:20 PM 14 jul 2026

MIN 19'

El árbitro central marca un penal claro después de una falta de Lucas Digné ante Lamine Yamal.

01:20 PM 14 jul 2026

MIN 19'

El árbitro central marca un penal claro después de una falta de Lucas Digné ante Lamine Yamal.

01:10 PM 14 jul 2026

MIN 9'

Amarilla para Adrien Rabiot de Francia tras una falta sobre Dani Olmo.

 

12:59 PM 14 jul 2026

INICIA EL PARTIDO

Arranca la semifinal en el Dallas Stadium entre Francis y España

12:45 PM 14 jul 2026

11 inicial de Francia

Les bleus de Didier Deschamps saldrán a la cancha así:

12:44 PM 14 jul 2026

11 inicial de España

La Furia de Luis de la Fuente se parará de esta forma.

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