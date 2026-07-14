Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue el minuto a minuto del Francia vs España

Con el marcador de 2-0 a favor de España, La Furia se encuentra con un pie ya en Nueva York para la final.

03:00 PM MIN 97 El árbitro central marca el final del encuentro. MARCADOR FINAL FRANCIA 0 - 2 ESPAÑA 02:53 PM MIN 90' El árbitro central agrega 7 minutos como mínimo. 02:48 PM MIN 86' AMONESTACIÓN Kylian Mbappé es amonestado tras lanzar un ligero golpe al arquero español. 02:46 PM MIN 83' CAMBIOS DE ESPAÑA Salen: Baena y Proo

Entran: Llorente y Williams El DT español realiza los cambios esperados pese a ir con una ventaja de 2-0. 02:44 PM MIN 81' Tras una mala salida de Unai Simón, Désiré Doué falla la que ha sido una de las jugadas más claras para Francia. 02:40 PM MIN 78' CAMBIOS DE ESPAÑA Salen: Ruíz y Olmo

Entran: Pedri y Merino De la Fuente busca movilidad del balón en el centro del campo de Dallas. 02:36 PM MIN 73' CAMBIO DE ESPAÑA Sale: Mikel Oyarzabal

Entra: Ferrán Torres Luis de la Fuente no dejará de buscar acciones en la ofensiva y mete al delantero del Barcelona. 02:34 PM MIN 72' CAMBIOS DE FRANCIA Salen: Olise y Digne

Entran: Cherki y Hernández Se espera que con estos cambios el equipo de Deschamps esté más recargado a la banda izquierda. 02:32 PM MIN 70' PAUSA DE HIDRATACIÓN Estadísticas al momento: Posesión: FRA 46%-54% ESP

Tiros a puerta: FRA 1-2 ESP

Tiros de esquina: FRA 6-1 ESP 02:21 PM MIN 58' GOL DE ESPAÑA Con una pared de Dani Olmo, Pedro Porro coloca el 2-0 para La Furia. 02:14 PM MIN 56' CAMBIO DE FRANCIA Sale: Bradley Barcola

Entra: Desiré Doué El técnico francés busca que la ofensiva llegue a hacer algo previo a la pausa de hidratación. 02:08 PM MIN 46' CAMBIO DE FRANCIA Sale: Adrien Rabiot

Entra: Manu Koné Didier Deschamps no quiere buscar una tarjeta roja y saca al mediocampista amonestado. 02:08 PM MIN 46' Se vuelve a mover el Trionda en Texas para reanudar la segunda mitad. FRANCIA 0 - 1 ESPAÑA 01:51 PM MEDIO TIEMPO El árbitro Iván Barton marca como concluida la primera parte después de vivir los 6 minutos de agregado en Dallas, Texas. 01:30 PM MIN 29' CAMBIO DE FRANCIA Sale: William Saliba

Entra: Maxence Lacroix Aparentemente el defensa francés sufrió una molestia muscular. 01:24 PM MIN 22' PAUSA DE HIDRATACIÓN Estadísticas al momento: Posesión: FRA 43%-57% ESP

Tiros a puerta: FRA 0-1 ESP

Tiros de esquina: FRA 2-0 ESP 01:23 PM MIN 21' GOL DE ESPAÑA Mikel Oyarzabal manda el balón a guardar tras un buen cobro de penal contra el arquero francés. 01:20 PM MIN 19' El árbitro central marca un penal claro después de una falta de Lucas Digné ante Lamine Yamal. 01:20 PM MIN 19' El árbitro central marca un penal claro después de una falta de Lucas Digné ante Lamine Yamal. 01:10 PM MIN 9' Amarilla para Adrien Rabiot de Francia tras una falta sobre Dani Olmo. 12:59 PM INICIA EL PARTIDO Arranca la semifinal en el Dallas Stadium entre Francis y España 12:45 PM 11 inicial de Francia Les bleus de Didier Deschamps saldrán a la cancha así: 12:44 PM 11 inicial de España La Furia de Luis de la Fuente se parará de esta forma.