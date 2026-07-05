Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue minuto a minuto el México vs Inglaterra

Foto: EFE
El Estadio Azteca es escenario de uno de los duelos más intensos de los octavos de final del Mundial 2026. México, de local y bajo la conducción de Javier Aguirre, se enfrentar a la Inglaterra de Bellingham, Kane y Pickford con una misión clara: alcanzar los ansiados cuartos de final, donde espera la imponente Noruega de Erling Haaland.
LONDON CALLING!
Anthony Gordon tira a puerta y amenaza a la selección azteca, pero el 'Tala' detiene el balón.
Pausa de hidratación
AL MOMENTO: MÉXICO 0-0 INGLATERRA
Asustan al 'Tri'
Anthony Gordon busca el pase al área, pero Erik Lira lo detiene con determinación.
Buscan el área rival
Gilberto Mora busca el tiro a puerta, pero Declan Rice mete cuerpo y detiene el balón.
Jiménez asusta a Pickford
Raúl Jimenez clava un certero cabezazo en el área, el cual fue atajado monumentalmente por Pickford.
Primera de peligro para Inglaterra
Marc Guéhi busca habilitar a Saka, pero la bola cae en manos del 'Tala' Rangel.
Primer tiro de esquina
Declan Rice y Bukayo Saka buscan el área, pero sin peligro.
Primer amonestado
Declan Rice ve la amarilla tras una patada a Luis Romo.
¡Arranca el compromiso!
México 0-0 Inglaterra
Se presentan los árbitros
El australiano Alireza Faghani será el colegiado encargado de impartir justicia.
Himno de México
Se entonan las estrofas del Himno Nacional Mexicano.
Himno de Inglaterra
Se entonan las estrofas de "God Save the King".
¡Saltan a la cancha!
Los jugadores de ambas escuadras arriban a la cancha del Estadio Ciudad de México
XI de los 'Three Lions'
Thomas Tuchel manda a los siguientes 11 jugadores.
XI de la Selección Mexicana
Así saltan los dirigidos por Javier Aguirre. Se repite la alineación del partido contra Ecuador.
¡Arrancamos la transmisión!
El Siglo de Durango le presentará todas las novedades y actualizaciones de tan importante encuentro.