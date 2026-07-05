Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue minuto a minuto el México vs Inglaterra

El Estadio Azteca es escenario de uno de los duelos más intensos de los octavos de final del Mundial 2026. México, de local y bajo la conducción de Javier Aguirre, se enfrentar a la Inglaterra de Bellingham, Kane y Pickford con una misión clara: alcanzar los ansiados cuartos de final, donde espera la imponente Noruega de Erling Haaland.

07:26 PM LONDON CALLING! Anthony Gordon tira a puerta y amenaza a la selección azteca, pero el 'Tala' detiene el balón. 07:22 PM Pausa de hidratación AL MOMENTO: MÉXICO 0-0 INGLATERRA 07:20 PM Asustan al 'Tri' Anthony Gordon busca el pase al área, pero Erik Lira lo detiene con determinación. 07:19 PM Buscan el área rival Gilberto Mora busca el tiro a puerta, pero Declan Rice mete cuerpo y detiene el balón. 07:15 PM Jiménez asusta a Pickford Raúl Jimenez clava un certero cabezazo en el área, el cual fue atajado monumentalmente por Pickford. 07:13 PM Primera de peligro para Inglaterra Marc Guéhi busca habilitar a Saka, pero la bola cae en manos del 'Tala' Rangel. 07:09 PM Primer tiro de esquina Declan Rice y Bukayo Saka buscan el área, pero sin peligro. 07:01 PM Primer amonestado Declan Rice ve la amarilla tras una patada a Luis Romo. 06:59 PM ¡Arranca el compromiso! México 0-0 Inglaterra 06:57 PM Se presentan los árbitros El australiano Alireza Faghani será el colegiado encargado de impartir justicia. 06:54 PM Himno de México Se entonan las estrofas del Himno Nacional Mexicano. 06:53 PM Himno de Inglaterra Se entonan las estrofas de "God Save the King". 06:51 PM ¡Saltan a la cancha! Los jugadores de ambas escuadras arriban a la cancha del Estadio Ciudad de México 06:48 PM XI de los 'Three Lions' Thomas Tuchel manda a los siguientes 11 jugadores. 06:47 PM XI de la Selección Mexicana Así saltan los dirigidos por Javier Aguirre. Se repite la alineación del partido contra Ecuador. 06:46 PM ¡Arrancamos la transmisión! El Siglo de Durango le presentará todas las novedades y actualizaciones de tan importante encuentro.