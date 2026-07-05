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Mundial 2026

Mundial 2026: ¡EN VIVO! Sigue minuto a minuto el México vs Inglaterra

El equipo de Javier Aguirre se juega el pase a cuartos ante los Tres Leones, en un duelo que lo pone frente a la historia.

Foto: EFE

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RICARDO HERNANDEZ
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El Estadio Azteca es escenario de uno de los duelos más intensos de los octavos de final del Mundial 2026. México, de local y bajo la conducción de Javier Aguirre, se enfrentar a la Inglaterra de Bellingham, Kane y Pickford con una misión clara: alcanzar los ansiados cuartos de final, donde espera la imponente Noruega de Erling Haaland.

07:26 PM 05 jul 2026

LONDON CALLING!

Anthony Gordon tira a puerta y amenaza a la selección azteca, pero el 'Tala' detiene el balón.

07:22 PM 05 jul 2026

Pausa de hidratación

AL MOMENTO: MÉXICO 0-0 INGLATERRA

07:20 PM 05 jul 2026

Asustan al 'Tri'

Anthony Gordon busca el pase al área, pero Erik Lira lo detiene con determinación.

07:19 PM 05 jul 2026

Buscan el área rival

Gilberto Mora busca el tiro a puerta, pero Declan Rice mete cuerpo y detiene el balón.

07:15 PM 05 jul 2026

Jiménez asusta a Pickford

Raúl Jimenez clava un certero cabezazo en el área, el cual fue atajado monumentalmente por Pickford.

07:13 PM 05 jul 2026

Primera de peligro para Inglaterra

Marc Guéhi busca habilitar a Saka, pero la bola cae en manos del 'Tala' Rangel.

07:09 PM 05 jul 2026

Primer tiro de esquina

Declan Rice y Bukayo Saka buscan el área, pero sin peligro.

07:01 PM 05 jul 2026

Primer amonestado

Declan Rice ve la amarilla tras una patada a Luis Romo.

06:59 PM 05 jul 2026

¡Arranca el compromiso!

México 0-0 Inglaterra

06:57 PM 05 jul 2026

Se presentan los árbitros

El australiano Alireza Faghani será el colegiado encargado de impartir justicia.

06:54 PM 05 jul 2026

Himno de México

Se entonan las estrofas del Himno Nacional Mexicano.

06:53 PM 05 jul 2026

Himno de Inglaterra

Se entonan las estrofas de "God Save the King".

06:51 PM 05 jul 2026

¡Saltan a la cancha!

Los jugadores de ambas escuadras arriban a la cancha del Estadio Ciudad de México

06:48 PM 05 jul 2026

XI de los 'Three Lions'

Thomas Tuchel manda a los siguientes 11 jugadores.

06:47 PM 05 jul 2026

XI de la Selección Mexicana

Así saltan los dirigidos por Javier Aguirre. Se repite la alineación del partido contra Ecuador.

06:46 PM 05 jul 2026

¡Arrancamos la transmisión!

El Siglo de Durango le presentará todas las novedades y actualizaciones de tan importante encuentro.

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