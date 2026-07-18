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MUNDIAL 2026

Mundial 2026: ¡EN VIVO! Vive el minuto a minuto del Francia vs Inglaterra

Si bien ninguno quería disputar este encuentro, este partido representa la oportunidad de irse sin las manos vacías.

Mundial 2026: ¡EN VIVO! Vive el minuto a minuto del Francia vs Inglaterra

Mundial 2026: ¡EN VIVO! Vive el minuto a minuto del Francia vs Inglaterra

EMILIO BARRIENTOS
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Francia e Inglaterra ya se preparan para disputar el juego por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio de Miami.

03:50 PM 18 jul 2026

MIN 48'

MEDIO TIEMPO

Estadísticas al momento

Posesión: FRA 45% - 55% ENG
Remates al arco: FRA 2 - 7 ENG
Tiros de esquina: FRA 2 - 3 ENG

03:46 PM 18 jul 2026

MIN 46'

GOL INGLÉS

Con una asistencia que los franceses no esperaban, Bukayo Saka hizo un control orientado y disparó al poste contrario del arquero y volvió a anotar.

FRANCIA 0 - 4 INGLATERRA

03:37 PM 18 jul 2026

MIN 37'

GOL INGLÉS

Después de un descuido por parte de la defensa francesa, Rashford y Saka se acompañan en la ofensiva para atacar al arquero francés y tras varios intentos, el número 7 de Inglaterra anotó.

FRANCIA 0 - 3 INGLATERRA

03:35 PM 18 jul 2026

MIN 35'

Jugada de peligro

Kylian Mbappé continúa intentando acortar la distancia pero el arquero inglés se lo impide.

03:23 PM 18 jul 2026

MIN 23'

PAUSA DE HIDRATACIÓN

Estadísticas al momento

Posesión: FRA 54% - 46% ENG
Remates al arco: FRA 1 - 2 ENG
Tiros de esquina: FRA 1 - 2 ENG

03:18 PM 18 jul 2026

MIN 18'

GOL INGLÉS

Proveniente de un tiro de esquina cobrado por Declan Rice, Konsa le gana la disputa por el balón a Rabiot y coloca un gol más.

El conjunto de Thomas Tuchel es superior a Francia.

FRANCIA 0 - 2 INGLATERRRA

03:11 PM 18 jul 2026

MIN 12'

GOL ANULADO

El jugador inglés, Saka, se adelantó en la jugada en ofensiva y posterior a meter el balón en la portería francesa, el liniero marcó fuera de lugar.

03:02 PM 18 jul 2026

MIN 3'

GOL INGLÉS

Declan Rice hace un golazo tras una ligera conducción y un disparo desde afuera de la cancha.

02:57 PM 18 jul 2026

MIN 1'

Arranca el partido en la Florida

Francia e Inglaterra se juegan el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026.

02:47 PM 18 jul 2026

Así saldrán 'les bleus'

02:47 PM 18 jul 2026

11 inicial de Inglaterra

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