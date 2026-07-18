Mundial 2026: ¡EN VIVO! Vive el minuto a minuto del Francia vs Inglaterra
Francia e Inglaterra ya se preparan para disputar el juego por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio de Miami.
MIN 48'
MEDIO TIEMPO
Estadísticas al momento
Posesión: FRA 45% - 55% ENG
Remates al arco: FRA 2 - 7 ENG
Tiros de esquina: FRA 2 - 3 ENG
MIN 46'
GOL INGLÉS
Con una asistencia que los franceses no esperaban, Bukayo Saka hizo un control orientado y disparó al poste contrario del arquero y volvió a anotar.
FRANCIA 0 - 4 INGLATERRA
MIN 37'
GOL INGLÉS
Después de un descuido por parte de la defensa francesa, Rashford y Saka se acompañan en la ofensiva para atacar al arquero francés y tras varios intentos, el número 7 de Inglaterra anotó.
FRANCIA 0 - 3 INGLATERRA
MIN 35'
Jugada de peligro
Kylian Mbappé continúa intentando acortar la distancia pero el arquero inglés se lo impide.
MIN 23'
PAUSA DE HIDRATACIÓN
Estadísticas al momento
Posesión: FRA 54% - 46% ENG
Remates al arco: FRA 1 - 2 ENG
Tiros de esquina: FRA 1 - 2 ENG
MIN 18'
GOL INGLÉS
Proveniente de un tiro de esquina cobrado por Declan Rice, Konsa le gana la disputa por el balón a Rabiot y coloca un gol más.
El conjunto de Thomas Tuchel es superior a Francia.
FRANCIA 0 - 2 INGLATERRRA
MIN 12'
GOL ANULADO
El jugador inglés, Saka, se adelantó en la jugada en ofensiva y posterior a meter el balón en la portería francesa, el liniero marcó fuera de lugar.
MIN 3'
GOL INGLÉS
Declan Rice hace un golazo tras una ligera conducción y un disparo desde afuera de la cancha.
MIN 1'
Arranca el partido en la Florida
Francia e Inglaterra se juegan el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026.