Mundial 2026: Épico empate a tres goles entre Argelia y Austria clasifica a ambos en el Grupo J

Las selecciones de Argelia y Austria se enfrentaron hoy en el Kansas City Stadium de Missouri por la tercera jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos conjuntos llegaron igualados con tres unidades tras vencer a Jordania y caer ante Argentina, disputando un compromiso crucial por el pase a la siguiente ronda.

Primer Tiempo

El inicio mostró una intensa disputa táctica en el mediocampo. Al minuto 10', Marko Arnautović vio la tarjeta amarilla por una dura entrada. No obstante, el atacante austriaco tomó revancha al minuto 27', cuando batió al portero Oussama Benbot con un certero remate tras aprovechar una gran asistencia desde la banda derecha, decretando el uno por cero inicial.

Los argelinos reaccionaron adelantando sus líneas con mucha determinación. Justo antes del descanso, al minuto 44', el defensor Rafik Belghali se sumó al ataque y conectó un potente disparo esquinado que dejó sin opciones al arquero Alexander Schlager, sellando un celebrado empate de uno por uno con el que ambos equipos se retiraron a sus respectivos camerinos asignados.

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El complemento inició con tres variantes en Austria: Paul Wanner, Michael Gregoritsch y Florian Grillitsch ingresaron al terreno. La estrategia dio frutos al minuto 54', cuando Marcel Sabitzer anotó el dos a uno. Sin embargo, Argelia empató al 59' tras un espectacular desborde de Houssem Aouar que el histórico Riyad Mahrez empalmó de zurda de manera magistral para el dos igualado.

Luego ingresaron Kevin Danso por Austria, y Rayan Aït-Nouri, Zineddine Belaïd y Samir Chergui por Argelia. Al minuto 92', Mahrez desató la euforia anotando el tres a dos con clase. No obstante, Austria reaccionó agónicamente en el epílogo y el espigado ingresado Saša Kalajdžić selló el definitivo tres a tres al minuto 95' mediante un gran frentazo totalmente providencial e inolvidable.

Los jugadores del partido fueron Riyad Mahrez por Argelia y Marcel Sabitzer por Austria, gracias a su enorme despliegue ofensivo. Tras este trepidante empate y con el cierre definitivo de la fase de grupos del Grupo J, los cruces exactos para la ronda de dieciseisavos de final han quedado confirmados de manera oficial; Los Zorros del Desierto chocarán ante Suiza, mientras que los Europeos se verán las caras con España.