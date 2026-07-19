Mundial 2026: ¡España es campeón del mundo tras vencer a Argentina en la Final!

España volvió a conquistar la Copa del Mundo después de imponerse a Argentina en una intensa Final disputada en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

La Roja tuvo mayor control del balón, generó las aproximaciones más claras y terminó aprovechando la superioridad numérica para quedarse con el título después de un encuentro que necesitó tiempo extra para encontrar a su ganador.

El partido concluyó sin anotaciones durante los 90 minutos reglamentarios, pese al dominio territorial mostrado por el conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Argentina resistió durante buena parte del encuentro, pero quedó con diez futbolistas por la expulsión de Enzo Fernández en el tiempo agregado de la segunda mitad , situación que modificó el desarrollo de la prórroga.

España tomó el control, pero se topó con el ‘Dibu’

Desde los primeros minutos, España asumió la iniciativa mediante largas posesiones y constantes movimientos alrededor del área argentina. Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal intentaron abrir espacios ante una Albiceleste que apostó por el orden defensivo y la intensidad en cada disputa.

Argentina comenzó presionando desde campo contrario, aunque paulatinamente fue replegándose ante el dominio español. Emiliano Martínez respondió cuando fue exigido y evitó que La Roja se adelantara durante la primera mitad, incluida una intervención ante un remate de Oyarzabal.

España llegó al descanso con el 65 por ciento de posesión, dos disparos a portería y dos tiros de esquina , mientras que Argentina no había conseguido rematar entre los tres postes.

La Roja mantuvo la presión en el segundo tiempo

El panorama no cambió después del espectáculo del medio tiempo. España mantuvo el control de la pelota y continuó acercándose a la portería argentina, mientras Lionel Scaloni realizó modificaciones para intentar equilibrar el mediocampo.

La Albiceleste perdió además a Lisandro Martínez por una molestia muscular antes del descanso, por lo que Nicolás Otamendi tuvo que ingresar para reforzar una defensa sometida a presión constante.

La expulsión de Enzo Fernández cambió la Final

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, Argentina recibió un golpe importante. Enzo Fernández fue expulsado después de una dura entrada sobre Pau Cubarsí durante el agregado, dejando al equipo sudamericano con diez jugadores para afrontar la prórroga.

España aumentó la presión, adelantó líneas y aprovechó los espacios que comenzaron a aparecer en el bloque argentino. La Roja finalmente consiguió romper la resistencia de la vigente campeona y aseguró el campeonato tras un partido cerrado, físico y cargado de tensión.

Y es que fue nada más y nada menos que Ferrán Torres quien trajo al invitado especial. Tras una asistencia por parte de Nico Williams de cabeza, 'El Tiburón' remató a pierna izquierda hacia la portería de Emiliano Martínez, terminando la jugada en gol.

España coloca su segunda estrella

Con esta victoria, España conquistó su segunda Copa del Mundo, 16 años después del campeonato conseguido en Sudáfrica 2010. Aquella generación se coronó al vencer a Países Bajos con el recordado gol de Andrés Iniesta, mientras que el equipo de Luis de la Fuente abrió un nuevo capítulo en la historia del futbol español.

El título confirma el gran ciclo de una selección que también había ganado la Eurocopa 2024 y que llegó al Mundial 2026 con una generación renovada, encabezada por futbolistas como Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Dani Olmo y Pau Cubarsí.

España cerró la competencia levantando el trofeo más importante del futbol y terminó con el reinado de Argentina, que había llegado a Nueva Jersey con la intención de sumar su cuarta estrella. La Roja vuelve a la cima del mundo y consolida un proyecto que combina experiencia, juventud y un estilo basado en el control del balón.