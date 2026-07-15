Mundial 2026: España fue campeón del mundo con un 'error francés' en el escudo de su camiseta

La histórica camiseta con la que España conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 escondía una equivocación heráldica que pasó desapercibida durante años; el detalle fue corregido antes de Brasil 2014.

La Selección de España busca nuevamente la gloria en el Mundial 2026, pero su participación ha revivido una de las historias más curiosas relacionadas con la camiseta de “La Roja”: el equipo ganó su única Copa del Mundo con un escudo que no representaba correctamente a la rama española de la Casa de Borbón.

El error estaba en el pequeño escudo azul colocado en el centro del emblema nacional, conocido en heráldica como escusón. Este contiene tres flores de lis doradas, símbolo de la dinastía Borbón, que ocupa el trono español desde la llegada de Felipe V en 1700, aunque con distintas interrupciones históricas.

Sin embargo, las camisetas utilizadas por la selección desde la Eurocopa de 1996 mostraban una versión correspondiente a los Borbones franceses, en vez de las armas propias de la rama española.

Aquí hay una precisión importante: el problema no eran solamente las tres flores de lis, como aseguran algunas publicaciones virales, ya que estas aparecen en las dos versiones. La diferencia principal estaba en la forma del escusón y en la ausencia de la bordura roja que identifica a los Borbón-Anjou establecidos en España.

La descripción oficial del escudo español indica que debe llevar un escusón azul con tres flores de lis de oro, colocadas dos arriba y una abajo, rodeado por una bordura roja, propia de la dinastía reinante.

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EL ERROR ACOMPAÑÓ A ESPAÑA EN 2010

La equivocación estuvo presente en la camiseta utilizada durante Sudáfrica 2010, torneo en el que España derrotó a Países Bajos en la final con el recordado gol de Andrés Iniesta.

Después del campeonato, el historiador y especialista en heráldica Jaime Salazar advirtió a la Real Federación Española de Futbol sobre la anomalía. Adidas y la Federación empezaron a modificar el emblema posteriormente, y la corrección quedó incorporada en la equipación presentada para el Mundial de Brasil 2014.

Además del escusón borbónico, se retocaron otros elementos, como una de las coronas, las cadenas de Navarra y la representación de la granada.

Para el Mundial 2026, la camiseta oficial conserva el emblema corregido, acompañado por un diseño rojo con detalles inspirados en la bandera y el escudo nacional.

Así, la camiseta más importante en la historia del fútbol español también se convirtió en una pieza irrepetible: la de una selección que conquistó el mundo llevando en el pecho un pequeño error con acento francés.

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