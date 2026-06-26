Mundial 2026: España vence a Uruguay, asegura el liderato del Grupo H y elimina a la Celeste

La Selección de España confirmó su candidatura al título de la Copa del Mundo 2026 luego de derrotar por la mínima diferencia a Uruguay en un partido intenso, físico y de mucho desgaste. El triunfo no solo le permitió quedarse con el liderato del Grupo H, sino que también decretó la eliminación del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, que llegaba obligado a sumar para mantener vivas sus aspiraciones.

Ante una asistencia oficial de 45 mil 65 aficionados, ambos equipos protagonizaron un duelo de alta intensidad, donde las faltas, los choques y la presión constante marcaron el ritmo desde los primeros minutos.

Un primer tiempo de mucha fricción

Desde el silbatazo inicial quedó claro que ninguno regalaría espacios. Uruguay apostó por una presión alta para incomodar la salida española, mientras que el conjunto de Luis de la Fuente buscó controlar el balón con paciencia, esperando el momento oportuno para romper el bloque defensivo rival.

El árbitro estadounidense Ismail Elfath permitió el contacto en varias acciones, situación que provocó un partido muy físico y con constantes disputas en cada sector del campo.

Uno de los futbolistas más vigilados fue Lamine Yamal, quien cada vez que intentaba desequilibrar en el uno contra uno encontraba una doble marca uruguaya que le impedía generar peligro constante.

España tuvo algunas dificultades para encontrar rematadores dentro del área, especialmente con Mikel Oyarzabal lejos de su mejor versión durante varios lapsos del encuentro. Sin embargo, el panorama cambió cerca del descanso.

Baena aprovechó el error de Muslera

Al minuto 42 llegó la jugada que definiría el compromiso. Marcos Llorente encontró espacio para enviar un servicio hacia Álex Baena, quien sacó un disparo que parecía controlable para Fernando Muslera.

El experimentado arquero alcanzó a desviar el balón con la palma de la mano, pero no logró evitar que terminara dentro de la portería, firmando el 1-0 para los españoles.

Antes del descanso, Uruguay también sufrió la lesión de Manuel Ugarte, quien abandonó el terreno de juego para dejar su lugar a Nicolás de la Cruz.

Bielsa buscó reaccionar, pero España controló el partido

Para la segunda mitad, Marcelo Bielsa intentó cambiar el rumbo del encuentro al sustituir a Muslera por Sergio Rochet tras el error del primer gol.

El partido mantuvo la misma intensidad. Álex Baena fue amonestado apenas iniciado el complemento, mientras que Juan Sanabria y Guillermo Varela también recibieron tarjetas amarillas por fuertes entradas.

Con el paso de los minutos comenzó a notarse la desesperación del cuadro charrúa, que lograba avanzar hasta tres cuartos de cancha, pero carecía de claridad para generar oportunidades reales frente al arco español.

Bielsa modificó su ataque al minuto 56 con el ingreso de Federico Viñas en lugar de Federico Valverde, mientras que Luis de la Fuente respondió poco después con las incorporaciones de Fabián Ruiz y Dani Olmo por Pedri y Mikel Merino.

Más adelante también ingresaron Yeremy Pino, Nico Williams y Ferran Torres para refrescar el ataque español y mantener el control del balón durante el cierre del encuentro.

Uruguay se despide del Mundial

Pese a mantener una presión constante y un juego muy físico hasta los minutos finales, Uruguay nunca encontró el gol del empate.

La frustración terminó reflejándose en tiempo de compensación, cuando Agustín Cannobio fue expulsado con tarjeta roja directa al minuto 95, dejando a la Celeste con diez hombres.

Con el silbatazo final, España selló una importante victoria por 1-0 para quedarse con el liderato del Grupo H, mientras que Uruguay quedó oficialmente eliminado de la Copa del Mundo 2026 tras no conseguir los resultados necesarios para avanzar a la siguiente ronda.