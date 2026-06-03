Mundial 2026: esta es la lista de las selecciones más caras para ver en el torneo

El Mundial 2026 no solo promete ser uno de los eventos deportivos más importantes de la historia, sino también uno de los más costosos para los aficionados. De acuerdo con datos de TicketData, hay precios que llegan a promediar los 1,848 dólares por boleto.

¿Cuál es la más cotizada?

La Selección Mexicana se posiciona en el primer lugar del ranking, superando ampliamente a otros equipos. Este fenómeno responde a varios factores, entre ellos la pasión de su afición, la gran comunidad mexicana en Estados Unidos, una de las sedes del Mundial, y el constante respaldo que recibe el equipo en cualquier escenario.

El alto costo promedio de los boletos evidencia que ver a México en el Mundial será un lujo para muchos aficionados, consolidándolo como uno de los equipos con mayor arrastre comercial.

Europa y Sudamérica en el top

Detrás de México aparecen selecciones como Portugal (1,391 dólares), Colombia (1,298) y Brasil (1,250), todas con una fuerte base de seguidores y figuras internacionales que elevan el interés por sus partidos.

También destacan equipos como Argentina, reciente protagonista en torneos internacionales, y España, que mantiene su atractivo histórico. Incluso selecciones como Escocia y Sudáfrica figuran en el listado, demostrando que el Mundial genera expectativa global sin importar la región.

El otro conjunto anfitrión, Estados Unidos, aparece en el décimo lugar con un promedio de 857 dólares por boleto. A pesar de jugar en casa, su costo es menor en comparación con otras selecciones, lo que podría facilitar el acceso a más aficionados locales.

Precios exhorbitantes

Estos precios reflejan una tendencia clara, asistir a la Copa del Mundo se está convirtiendo en una experiencia cada vez más exclusiva . La alta demanda, combinada con el impacto global del torneo, eleva los costos y limita el acceso para muchos seguidores.

Aun así, el Mundial 2026 promete estadios llenos, con miles de aficionados dispuestos a pagar el precio para vivir la emoción de ver a sus selecciones en el escenario más grande del futbol.