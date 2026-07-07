Mundial 2026: esta es la millonada que ganó la Selección Mexicana en el Mundial 2026

La participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha, sino también una importante recompensa económica para la Federación Mexicana de Futbol.

Tras avanzar hasta los octavos de final y despedirse del torneo luego de una cerrada derrota frente a Inglaterra, el combinado nacional aseguró una bolsa multimillonaria gracias al esquema de premios establecido por la FIFA.

La edición de 2026 marcó un cambio histórico en la distribución de incentivos económicos, ya que el organismo rector del futbol incrementó significativamente la bolsa total de premios con respecto a torneos anteriores . Esto permitió que incluso las selecciones que no alcanzaron las fases finales obtuvieran ingresos superiores a los registrados en Qatar 2022.

¿Cuánto se llevaron?

Gracias a su actuación en el Mundial, México recibió un total de 17.5 millones de dólares. La cifra se compone de dos conceptos, un apoyo inicial de 2.5 millones de dólares destinado a cubrir gastos de preparación, logística y concentración antes del torneo, además de 15 millones de dólares correspondientes al premio por llegar a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre logró superar la fase inicial y posteriormente eliminó a Ecuador para instalarse entre los 16 mejores del certamen. Sin embargo, el sueño terminó en la siguiente ronda, cuando Inglaterra consiguió una victoria por 3-2 en un partido disputado hasta los últimos minutos.

Le bueno dentro de lo malo

Aun con la eliminación, el premio económico representa un importante ingreso para la FMF, además de reflejar el crecimiento de los incentivos financieros que la FIFA implementó para esta edición mundialista.

Con ello, la Federación Mexicana de Futbol cierra su participación mundialista con una importante inyección de recursos que podrán destinarse al desarrollo deportivo, programas de selecciones nacionales e infraestructura, mientras comienza la planificación del siguiente ciclo rumbo a la Copa del Mundo de 2030.