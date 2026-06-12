Mundial 2026: Estados Unidos aplasta 4-1 a Paraguay en su debut en Los Ángeles

Estados Unidos dejó en claro que quiere ser protagonista en casa. La selección dirigida por Mauricio Pochettino tuvo un estreno soñado en la Copa del Mundo de 2026 al derrotar con autoridad 4-1 a Paraguay en el Los Angeles Stadium, resultado que le permite colocarse como líder del Grupo D tras la primera jornada.

Ante su afición, el conjunto norteamericano mostró una de sus mejores versiones de los últimos años. Con intensidad, velocidad y contundencia, el equipo anfitrión resolvió el encuentro prácticamente desde la primera mitad, dejando sin respuestas a la escuadra paraguaya comandada por Gustavo Alfaro.

Un inicio arrollador

El partido comenzó de manera inmejorable para los estadounidenses. Apenas transcurridos los primeros minutos, una jugada generada por Christian Pulisic terminó con un autogol del paraguayo Damián Bobadilla, situación que abrió el camino para la goleada local. El tanto tempranero permitió que Estados Unidos se adueñara del balón y manejara el ritmo del encuentro desde el arranque.

Con la confianza por las nubes, los anfitriones continuaron atacando y encontraron en Folarin Balogun a su gran figura ofensiva. El delantero aprovechó los espacios que dejó la defensa sudamericana y firmó un doblete antes del descanso, ampliando la ventaja hasta un contundente 3-0 que dejó prácticamente sentenciado el compromiso.

Balogun se roba los reflectores

La actuación de Balogun fue una de las grandes noticias para el cuadro estadounidense. El atacante mostró movilidad, precisión y contundencia frente al arco rival, convirtiéndose en una pesadilla para los defensores paraguayos durante toda la noche.

Además del trabajo del delantero, futbolistas como Christian Pulisic, Weston McKennie y Malik Tillman fueron fundamentales para que Estados Unidos dominara el encuentro . La presión alta y la velocidad en las transiciones ofensivas terminaron por desarticular el planteamiento de Paraguay, que nunca encontró la manera de controlar el partido.

Paraguay despertó tarde

La Albirroja intentó mostrar una mejor cara durante la segunda mitad. El ingreso de jugadores frescos permitió que el conjunto sudamericano tuviera algunos momentos de posesión y generara llegadas de peligro sobre la portería estadounidense.

El esfuerzo tuvo recompensa al minuto 73, cuando Mauricio Magalhaes descontó para colocar el 3-1 y darle algo de esperanza a Paraguay. Sin embargo, la reacción llegó demasiado tarde y nunca puso realmente en riesgo la victoria de los locales.

Reyna pone la cereza al pastel

Cuando parecía que el marcador ya no se movería, Giovanni Reyna apareció en tiempo agregado para sellar el 4-1 definitivo . El mediocampista culminó una gran actuación colectiva con una anotación que desató la celebración en las tribunas y confirmó el dominio absoluto de Estados Unidos durante la noche.

Con este resultado, el conjunto de Mauricio Pochettino inicia con paso firme su aventura mundialista y envía un mensaje al resto de selecciones del torneo. Paraguay, por su parte, deberá reaccionar rápidamente en sus próximos compromisos si desea mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda.