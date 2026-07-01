Mundial 2026: Estados Unidos ruge ante Bosnia y sella su boleto histórico a octavos de final

Estados Unidos selló una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer con autoridad 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el abarrotado Estadio de la Bahía de San Francisco. El conjunto comandado por el estratega argentino Mauricio Pochettino descifró el cerrojo de los Dragones en un vibrante duelo de dieciseisavos de final, demostrando jerarquía ante miles de aficionados en California.

Primer Tiempo

Desde el silbatazo inicial, el cuadro norteamericano asumió el protagonismo absoluto dominando la posesión del esférico hasta en un notable 72%. El asfixiante bloque alto coordinado por Tyler Adams y Weston McKennie maniató la salida del cuadro europeo. No obstante, un descuido grosero al minuto 38' casi cuesta caro: Antonee Robinson dio un peligrosísimo pase retrasado a su arquero Matt Freese que Ermedin Demirović no logró capitalizar por milímetros.

Al minuto 41', Folarin Balogun avisó con un peligroso remate desviado en jugada de tiro libre. La merecida recompensa llegó al 45', cuando el propio Balogun aprovechó un flagrante error defensivo en un despeje y definió de zurda ante Nikola Vasilj para dictar el 1-0. En el largo tiempo añadido (45+7'), Sergiño Dest puso medio gol a Balogun en el área chica, pero su remate se estrelló dramáticamente en el travesaño.

Segundo Tiempo

En el complemento, Bosnia buscó sacudirse el dominio táctico realizando un triple cambio al minuto 50: ingresaron Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović y Ermin Mahmić reemplazando a Gigović, Šunjić y al experimentado delantero Edin Džeko. El panorama cambió radicalmente al 63', cuando tras revisar minuciosamente el VAR, el árbitro central expulsó con tarjeta roja directa al anotador Balogun por una dura falta, dejando a Estados Unidos con diez hombres.

La visita adelantó líneas metiendo a Memić y Tabaković al 74'. Tras una tarjeta amarilla justa para el central bosnio Stjepan Radeljić al 79', el alivio local llegó al 82' mediante una soberbia anotación del mediocampista Malik Tillman que significó el 2-0 definitivo. Con el juego resuelto, Pochettino movió eficientemente el banquillo ingresando a Sebastian Berhalter por Sergiño Dest y al atacante Ricardo Pepi en sustitución de Christian Pulisic.

Esta categórica victoria catapulta a los estadounidenses a la ronda de octavos de final, en donde enfrentará a Belgica. El triunfo consolida con fuerza el proceso de Mauricio Pochettino, instalando al país coanfitrión entre los mejores dieciséis del mundo y desatando la euforia de cara a los próximos desafíos.