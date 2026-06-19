Mundial 2026: Estados Unidos se convierte en el segundo clasificado tras ganarle a Australia

Estados Unidos confirmó su condición de favorito en el Grupo D y se convirtió en la segunda selección clasificada a la fase eliminatoria del Mundial 2026 luego de derrotar 2-0 a Australia en Seattle.

Después de haber debutado con una contundente victoria sobre Paraguay, los estadounidenses volvieron a mostrar solidez en casa y aprovecharon el respaldo de su afición para dar un paso más hacia sus aspiraciones mundialistas . El triunfo también los colocó en la cima del sector con una diferencia de goles que los acerca a terminar como líderes del grupo.

Un inicio que marcó la diferencia

El encuentro comenzó con intensidad y fue Estados Unidos quien tomó la iniciativa desde los primeros minutos. La presión ejercida por los anfitriones terminó dando resultados cuando una jugada ofensiva provocó un autogol del defensor australiano Cameron Burgess, situación que abrió el marcador y permitió a los locales manejar el partido con mayor tranquilidad.

Lejos de conformarse con la ventaja mínima, el conjunto norteamericano continuó buscando espacios en ataque y encontró recompensa antes del descanso. Alex Freeman apareció para ampliar la diferencia y encaminar una victoria que, en ese momento, ya parecía complicada de revertir para los llamados Socceroos.

La combinación entre presión alta, recuperación rápida del balón y velocidad por las bandas volvió a ser una de las principales armas de Estados Unidos, que dominó gran parte del compromiso y generó varias oportunidades frente al arco rival.

Australia reaccionó, pero no encontró el gol

Durante la segunda mitad, Australia intentó adelantar líneas y buscar una reacción que le permitiera mantenerse en la pelea por el liderato del grupo. El equipo oceánico tuvo algunos momentos de presión sobre la defensa estadounidense , aunque no logró concretar las ocasiones generadas.

Los australianos mostraron una versión más agresiva tras el descanso, obligando a Estados Unidos a replegarse por algunos lapsos. Sin embargo, la falta de contundencia frente al arco y la buena actuación defensiva de los anfitriones impidieron cualquier intento de remontada.

A pesar de la derrota, Australia todavía conserva posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, aunque ahora dependerá de lo que ocurra en la última jornada del Grupo D.

Team USA manda un mensaje al resto del torneo

Con dos victorias en dos partidos, Estados Unidos se convirtió en una de las primeras selecciones en asegurar su boleto a la fase eliminatoria del Mundial 2026 . El equipo de Mauricio Pochettino suma ahora seis unidades tras vencer a Paraguay y Australia, consolidándose como uno de los conjuntos más sólidos en el arranque de la Copa del Mundo.

Además de la clasificación, el resultado representa una inyección de confianza para una selección que busca aprovechar su condición de anfitriona y llegar lo más lejos posible en el certamen. Con el pase ya asegurado, el siguiente objetivo será cerrar la fase de grupos como líder y encarar los cruces directos desde una posición favorable.