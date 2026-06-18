Mundial 2026: ¿Falleció el papá de Messi? Familia del astro argentino lanzó un comunicado

En pleno ambiente de fiesta por la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, surgió un rumor en el que la mayoría de hinchas argentinos se impactaron, la presunta muerte del padre de Lionel Andrés Messi, el mejor jugador de Argentina y actual campeón del certamen.

Desde temprano, comenzó a surgir información y medios nacionales e internacionales empezaban a esparcir la posibilidad de que el 10 de la albiceleste habría sufrido una terrible pérdida en plena justa mundialista.

¿Qué fue lo que sucedió?

Durante un programa matutino en Argentina por el canal de streaming de Luzu TV, Florencia Peña, actriz y conductora interrumpió para decir:

'No quiero darles una mala noticia... pero acaba de morir el papá de Messi'.

Durante los próximos minutos del programa, el resto del panel comenzó a hablar sobre el presunto fallecimiento del padre del astro, todo para que poco después, ellos mismos durante su transmisión desmintieran de inmediato la información .

'No está confirmado... pedimos disculpas, sí también pedimos disculpas por parte de la producción que lo tiramos antes de checarlo'.

Familia Messi lanza un comunicado

Horas más tarde, el equipo de comunicación del campeón del mundo emitió un oficio en donde especifican cuál es la situación actual de Jorge, padre de Messi: "se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta... la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos"

Entre las palabras que dan para aclarar el asunto, comunican que las únicas personas que tienen acceso a información real sobre el estado actual del familiar, son ellos mismos, por lo que piden además a los medios de comunicación y seguidores, no esparcir rumores de esta índole.

El peligro de informar sin corroborar

Reporteros internacionales ya comenzaron a compartir la situación actual de Jorge, por lo que aunado a ello se espera que la propia familia continúe dando un avance de su evolución para evitar especulación de este tipo.

Sin embargo, y con este vergonzoso episodio que pasó el medio argentino, y específicamente la conductora Florencia Peña, deja a la sociedad una lección muy clara, en un mundo de la comunicación donde cada vez todo es más efímero, la gente siempre va a preferir información verdadera en vez de una primicia falsa