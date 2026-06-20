Mundial 2026: FIFA nombra al 'Pato Merlín' como embajador oficial, ¿qué significa esto?

Lo que comenzó como una historia curiosa durante los festejos de la Copa del Mundo 2026 terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más inesperados del torneo.

Merlín, un pato doméstico que fue captado caminando junto a su familia por Paseo de la Reforma tras una victoria de la Selección Mexicana , pasó de ser una simpática anécdota a convertirse en uno de los personajes más populares entre los aficionados.

El fenómeno creció tanto que incluso llamó la atención de la FIFA y de las autoridades organizadoras del torneo en la capital del país, quienes decidieron involucrarlo en algunas de las actividades oficiales relacionadas con el Mundial.

De fenómeno viral a invitado especial

Antes de recibir su nuevo nombramiento, Merlín ya había tenido apariciones destacadas dentro del ambiente mundialista. El pato fue invitado junto a su familia a diversas actividades relacionadas con la Copa del Mundo y también participó como embajador del encuentro entre México y Corea del Sur celebrado el pasado 18 de junio.

Su presencia en el FIFA Fan Fest de la Ciudad de México provocó largas filas de aficionados que buscaban tomarse fotografías con el ave que se había convertido en símbolo de los festejos tricolores. Lo que inicialmente parecía una simple tendencia pasajera terminó transformándose en una historia que conectó con miles de personas.

FIFA lo convierte en embajador oficial

La historia dio un nuevo giro cuando la FIFA anunció oficialmente que Merlín se convertía en embajador de la Ciudad de México durante la Copa del Mundo 2026.

A través de redes sociales, la organización compartió un mensaje en el que destacó la historia del pato y el vínculo que ha generado con los aficionados mexicanos.

La publicación estuvo acompañada por un video donde aparece Merlín junto a su familia, mientras Cristian y su madre, Karla Gómez, relatan cómo llegó a sus vidas y cómo se ha convertido en parte importante de su hogar. En el material también se destaca la idea de que representan a una familia mexicana común, elemento que ayudó a fortalecer la conexión emocional con el público.