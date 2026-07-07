Mundial 2026: FIFA presenta el balón que se utilizará en la final de Nueva York

La cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del mundo ya tiene un nuevo protagonista. A poco menos de dos semanas para que concluya el Mundial 2026, Adidas y la FIFA revelaron de manera oficial el TRIONDA FINAL .

El nuevo esférico conserva la tecnología del balón oficial presentado al inicio del campeonato, pero incorpora una identidad visual completamente distinta para distinguir los encuentros que definirán al campeón del mundo.

Un diseño inspirado en el momento más importante del torneo

Con un diseño en tonos dorados, negros, rojos y rosas, la marca alemana busca representar el prestigio de las últimas instancias del torneo y rendir homenaje al trofeo más importante del futbol internacional.

A diferencia del TRIONDA utilizado durante la fase de grupos y las rondas eliminatorias, esta edición especial apuesta por un acabado mucho más llamativo . El color dorado domina gran parte del balón como referencia directa al trofeo de la Copa del Mundo, mientras que los detalles en negro, rojo y rosa aportan contraste y resaltan la exclusividad de esta versión.

Además, el diseño incluye referencias gráficas a las ciudades que albergarán los últimos encuentros del Mundial, como Dallas, Atlanta, Miami y la zona de Nueva York-Nueva Jersey, donde se coronará al nuevo campeón. Se trata de la primera ocasión en la que el torneo cuenta con un balón específico para las fases finales más allá de un simple cambio de colores.

El balón con el que se definirá al campeón del mundo

El debut oficial del TRIONDA FINAL será en las semifinales del Mundial y posteriormente aparecerá tanto en el partido por el tercer lugar como en la gran final, programada para disputarse el próximo 19 de julio en el Nueva York-Nueva Jersey.

Con este lanzamiento, Adidas continúa una tradición que ha mantenido durante décadas como proveedor oficial de los balones de la Copa Mundial, combinando innovación tecnológica con diseños que terminan convirtiéndose en piezas icónicas para los aficionados al futbol.