Mundial 2026: Francia debuta con victoria ante Senegal; Mbappé logra hacer historia

La Selección de Francia arrancó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo de 2026 luego de imponerse por marcador de 3-1 a Senegal en un encuentro que exigió paciencia, ajustes y la aparición de sus máximas figuras.

Los galos sufrieron durante varios lapsos del compromiso ante una selección africana intensa y competitiva, pero terminaron imponiendo su jerarquía para sumar sus primeros tres puntos dentro del Grupo I.

Mbappé apareció cuando más lo necesitaban

Durante gran parte del encuentro, Senegal logró contener el poder ofensivo francés y generó varias aproximaciones que mantuvieron en alerta a la defensa dirigida por Didier Deschamps. Sin embargo, cuando el partido comenzaba a inclinarse hacia un duelo cerrado, apareció en la parte final Kylian Mbappé para marcar la diferencia.

El delantero francés abrió el camino hacia la victoria en la segunda mitad y posteriormente volvió a hacerse presente en el marcador durante el tiempo agregado. Con ese doblete no solo lideró el triunfo de su selección, sino que también alcanzó una nueva marca histórica con el combinado nacional, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de Francia.

La actuación de Mbappé volvió a confirmar por qué muchos especialistas consideran a Francia una de las máximas favoritas para conquistar el Mundial. Cada vez que el encuentro parecía complicarse, el atacante encontró espacios y castigó a una defensa senegalesa que había realizado un trabajo prácticamente impecable durante buena parte del compromiso.

Barcola también levanta la mano

Aunque los reflectores suelen apuntar hacia Mbappé, otro de los nombres que destacó en la victoria francesa fue Bradley Barcola . El joven atacante aprovechó su oportunidad para ampliar la ventaja y demostrar que Francia cuenta con múltiples variantes ofensivas capaces de resolver partidos de alta exigencia.

Para Senegal, el resultado deja sensaciones encontradas, los africanos compitieron de igual a igual durante muchos minutos y pusieron en aprietos a uno de los gigantes del torneo, aunque los errores en momentos puntuales terminaron inclinando la balanza a favor de los europeos. El descuento de Ibrahim Mbaye en los instantes finales sirvió para maquillar el marcador, pero no cambió el desenlace del encuentro.

Francia envía un mensaje al Mundial

Con este triunfo, Francia toma el liderato provisional de su grupo y deja claro que llega al torneo con el objetivo de volver a disputar las últimas instancias de la competencia. Si bien todavía hay aspectos por corregir, la combinación de talento, experiencia y contundencia ofensiva volvió a quedar en evidencia.