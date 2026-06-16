Mundial 2026: ¡Hat Trick de Messi! Argentina arranca con victoria contra Argelia

La campeona del mundo comenzó con autoridad su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Argentina derrotó 3-0 a Argelia en su presentación dentro del Grupo J gracias a una actuación histórica de Lionel Messi, quien firmó un espectacular hat trick para liderar a la Albiceleste en una noche que quedará grabada en los libros de récords del torneo.

Ante una gran entrada y con la presión de defender la corona obtenida en Catar 2022, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró personalidad desde el arranque. Aunque Argelia intentó cerrar espacios y dificultar la circulación del balón, la calidad individual de los argentinos terminó marcando la diferencia en los momentos clave del encuentro.

Messi vuelve a adueñarse del escenario mundialista

A sus 38 años, Lionel Messi volvió a demostrar que sigue siendo capaz de decidir partidos en la máxima competencia del futbol internacional . El capitán argentino abrió el marcador en la primera mitad y posteriormente amplió la ventaja con dos anotaciones más que terminaron por sentenciar el encuentro.

Cada gol tuvo su propia historia, Messi apareció tanto dentro como fuera del área, mostrando la variedad de recursos que lo ha convertido en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Su actuación provocó la ovación de miles de aficionados que fueron testigos de otra noche memorable en la carrera del rosarino.

Con este triplete, el argentino alcanzó las 16 marcas dentro de los Mundiales y empató a Miroslav Klose como máximo anotador. Lejos de mostrar señales de desgaste, el capitán albiceleste fue el líder futbolístico y emocional de su selección.

Un mensaje para el resto de los candidatos

El triunfo no solo representa tres puntos para Argentina. También funciona como una declaración de intenciones para el resto de las selecciones que aspiran a levantar la Copa del Mundo. La Albiceleste mostró contundencia, experiencia y la capacidad de resolver partidos a través de sus grandes figuras.

Y en el centro de todo volvió a aparecer Lionel Messi, cuando muchos pensaban que sus mejores noches mundialistas habían quedado atrás, el capitán argentino respondió con una actuación histórica que alimenta la ilusión de millones de aficionados. Si este debut sirve como referencia, Argentina está lista para defender su corona y Messi aún tiene capítulos por escribir en la historia de los Mundiales.