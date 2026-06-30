Mundial 2026: ¡Histórico! México vence 2-0 a Ecuador y clasifica por fin al quinto partido

El Estadio Ciudad de México vivió una jornada memorable en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde la Selección Mexicana venció 2-0 a Ecuador. Bajo la dirección de Javier Aguirre, el Tri superó una tormenta eléctrica que retrasó el juego una hora, mostrando un planteamiento táctico impecable. Con un esquema 4-1-2-3 y el apoyo masivo de su afición, la escuadra mexicana anuló los circuitos ofensivos de La Tri liderados por Moisés Caicedo, firmando una clasificación épica.

Amarran el resultado con poder ofensivo

El dominio local fructificó rápido gracias a la movilidad de Gilberto Mora y Roberto Alvarado. Al minuto 21, Luis Romo recuperó un balón clave en mediocampo y asistió magistralmente a Julián Quiñones; el delantero recortó hacia el centro y definió con un potente disparo raso, venciendo a Hernán Galíndez para inaugurar el marcador y desatar la euforia total en las tribunas del coloso capitalino.

Ecuador buscó responder mediante Gonzalo Plata, pero la sólida defensa de César Montes y Johan Vásquez contuvo los embates de Enner Valencia. El Tri mantuvo el acelerador a fondo y al minuto 30 amplió la ventaja: tras un tiro de esquina ejecutado con precisión, Raúl Jiménez se anticipó a Willian Pacho y anotó de cabeza el 2-0 definitivo, ganándose la amonestación el ecuatoriano Alan Franco por reclamos antes del descanso.

Una defensa y un esquema inquebrantable

Para la segunda mitad, el técnico visitante Sebastián Beccacece modificó su esquema 4-4-2 ingresando a Yaimar Medina y Ángelo Preciado por Franco y Ordóñez. La escuadra ecuatoriana adelantó líneas decididamente, forzando la intervención heroica del arquero Raúl Rangel frente a un peligroso remate de Pedro Vite. Los sudamericanos volcaron su arsenal ofensivo buscando el descuento, transformando el partido en un emocionante ida y vuelta físico de alta tensión.

Ante el acoso rival, Aguirre movió sus piezas con maestría para refrescar el medio campo mexicano y contener la intensidad física. Brian Gutiérrez sustituyó a Mora al minuto 57', mientras Ecuador respondía metiendo a Kevin Rodríguez por Valencia. Posteriormente, Obed Vargas entró por Romo al 72' y Santiago Giménez tomó el lugar de Jiménez al 73', devolviendo el equilibrio defensivo al Tri y adormeciendo las peligrosas arremetidas de una escuadra ecuatoriana totalmente desesperada por revertir la situación.

El 'Vasco' y sus elegidos hacen historia

El cierre vio los ingresos de Orbelín Pineda e Israel Reyes para sellar el resultado, desatando una celebración histórica con el silbatazo final. Este triunfo es verdaderamente monumental porque rompe definitivamente la histórica barrera psicológica del fútbol mexicano, asegurando la clasificación al tan anhelado 'quinto partido' de una Copa del Mundo. El Tri hace historia frente a su afición, eliminando fantasmas del pasado con un fútbol maduro, emotivo y con una entrega que invita a todo un país a soñar despierto con la gloria eterna.