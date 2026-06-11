Mundial 2026: Ideas para llevar la playera de la Selección Mexicana con estilo

La playera de la Selección Mexicana ha trascendido las canchas para convertirse en una de las piezas favoritas del “street style”, y es que su carácter deportivo, combinado con el auge de tendencias como el “soccercore”, la ha llevado a ocupar un lugar privilegiado dentro de los armarios más estilosos.

Esta temporada, la prenda insignia del fútbol nacional se reinventa a través de combinaciones inesperadas que demuestran que la pasión por el deporte y la moda pueden convivir en perfecta armonía.

Desde el clásico pantalón de mezclilla hasta una falda de lentejuelas, la playera de la Selección Mexicana demuestra su versatilidad al adaptarse a estilos tan diversos como sofisticados. Lejos de limitarse al terreno deportivo, esta pieza icónica encuentra nuevas formas de protagonizar looks contemporáneos, urbanos y llenos de personalidad. Estas son cinco ideas de estilo que confirman que la moda y la pasión futbolera hacen una combinación ganadora.

1. SHORTS DEPORTIVOS EN CLAVE “SOCCERCORE”

La playera de la Selección Mexicana encuentra su versión más auténtica cuando se combina con shorts deportivos, calcetas al tobillo y tenis coordinados. Un look relajado, energético y perfecto para abrazar el espíritu futbolero sin perder el sentido de la moda.

2. SOBRE CAMISA CLÁSICA Y FALDA PREPPY

La fórmula más sofisticada surge al superponer la playera sobre una camisa blanca o beige, acompañada de una falda estampada de inspiración colegial. El resultado mezcla tradición, tendencia y un guiño effortless al estilo preppy que domina las calles.

3. FALDA DE LENTEJUELAS PARA UN CONTRASTE INESPERADO

La estética deportiva se transforma al encontrarse con el brillo de una falda de lentejuelas. Esta combinación convierte una pieza deportiva en protagonista de un estilismo audaz, ideal para quienes entienden la moda como una forma de expresión.

4. PANTALONES SASTRE Y CHAMARRA BOMBER

La playera adquiere una dimensión urbana cuando se integra a un look de inspiración ejecutiva con pantalones sastre, tenis blancos y una chamarra bomber. Una propuesta contemporánea que demuestra que el uniforme futbolero también tiene lugar fuera de las gradas.

5. JEANS RECTOS Y ACCESORIOS MINIMALISTAS

Los jeans de corte recto, unos botines de tacón bajo y un bolso estructurado crean una combinación que remite al minimalismo noventero. La playera se convierte en el punto de contraste perfecto dentro de un look limpio, atemporal y sumamente elegante.