Mundial 2026: Inglaterra lidera el Grupo L tras batir a Panamá con goles de Bellingham y Kane

Inglaterra y Panamá cerraron hoy de manera oficial la actividad del Grupo L del Mundial 2026 en el Estadio de Nueva Jersey. Los europeos llegaron como líderes con cuatro puntos tras igualar ante Ghana, necesitando ganar obligatoriamente para asegurar la cima. El conjunto centroamericano arribó ya eliminado tras sufrir dos caídas consecutivas, buscando una digna despedida frente a la potencia.

Primer Tiempo

El sorpresivo planteamiento táctico inicial de los centroamericanos asombró al público. Al primer minuto, el delantero canalero Tomás Rodríguez ejecutó un potente disparo de media distancia controlado con seguridad por Jordan Pickford. Thomas Tuchel dosificó su plantilla realizando cinco modificaciones estratégicas, otorgando minutos a talentos como Jarell Quansah, Nico O'Reilly y Morgan Rogers para dinamizar los circuitos ingleses.

La férrea estrategia defensiva del técnico Thomas Christiansen funcionó notablemente mediante un ordenado bloque bajo de cinco experimentados zagueros. José Córdoba y Fidel Escobar contuvieron efectivamente cada uno de los veloces desbordes de Marcus Rashford y Bukayo Saka. Pese al monopolio de posesión inglesa, la sólida oposición canalera impidió ocasiones claras, decretando un justo cero por cero al descanso.

Segundo Tiempo

En el complemento ingresó el atacante José Fajardo, quien terminó amonestado al minuto cincuenta y tres por juego brusco. La paridad se rompió al 62', cuando Jude Bellingham definió magistralmente tras una brillante y veloz triangulación colectiva. Cinco minutos después, el capitán Harry Kane aprovechó un rebote fortuito para sentenciar el dos a cero, sumando once dianas mundialistas.

Tuchel refrescó sus líneas enviando a Noni Madueke y Jordan Henderson. Panamá reaccionó buscando recortar distancias con el desparpajo de Ismael Díaz. En el descuento, exactamente al 91', Fajardo fusiló espectacularmente la red británica en un mano a mano; sin embargo, el festejo centroamericano culminó debido a una milimétrica posición adelantada sancionada de forma correcta por el videoarbitraje.

Los futbolistas más destacados fueron Jude Bellingham por destrabar la densa ofensiva europea, e Ismael Díaz por otorgar rebeldía y claridad panameña. Con el triunfo, Inglaterra consolida el indiscutible liderato del sector con siete unidades y aguarda rival en la ronda de dieciseisavos. Panamá concluye eliminada sin puntos, pero exhibiendo un encomiable progreso táctico en el máximo certamen.