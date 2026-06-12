Mundial 2026: inicio frustrado para Canadá en todos los sentidos

Desde horas antes del encuentro comenzaron a surgir críticas por la pobre asistencia en varios sectores del estadio, una situación que llamó la atención considerando que se trataba del debut de Canadá como anfitrión de una Copa del Mundo.

Las imágenes de butacas vacías contrastaron con la expectativa generada durante los meses previos al torneo y provocaron cuestionamientos sobre la estrategia de venta de boletos y los elevados costos para los aficionados.

A ello se sumó un ambiente que por momentos no logró alcanzar la intensidad que se esperaba para una jornada histórica . Aunque el espectáculo previo al encuentro cumplió con el protocolo de inauguración, la conversación terminó enfocándose en la entrada menor a la esperada y en diversos detalles que fallaron alrededor de la inauguración, siendo el más notorio el trofeo del torneo que nunca se pudo lograr al 100%.

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Bosnia golpeó primero, Canadá reaccionó tarde

En la cancha, las cosas tampoco comenzaron de la mejor manera para los locales. Bosnia y Herzegovina sorprendió al minuto 21 cuando Jovo Lukic aprovechó un tiro de esquina para conectar un remate de cabeza y poner el 1-0. El gol silenció momentáneamente a la afición canadiense y obligó al equipo de Jesse Marsch a remar contracorriente durante gran parte del encuentro.

Canadá intentó reaccionar apoyado en futbolistas como Jonathan David y Tajon Buchanan, pero se encontró con una defensa bosnia muy ordenada. La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 78, cuando Cyle Larin ingresó desde el banquillo y prácticamente en su primer contacto con el balón logró el empate 1-1.

Los anfitriones buscaron la remontada en los minutos finales, pero Bosnia resistió la presión y terminó rescatando un punto valioso en el Grupo B.

Un resultado que sabe a poco

El empate permitió a Canadá conseguir el primer punto mundialista de su historia, pero el contexto hace que la sensación sea de decepción. Jugando en casa, ante su afición y frente a un rival que en el papel parecía accesible, los norteamericanos dejaron escapar una oportunidad importante para comenzar con ventaja su camino hacia los dieciseisavos de final.

Ahora la presión aumentará de cara a sus siguientes compromisos, donde estarán obligados a mostrar una mejor versión si quieren evitar que el sueño mundialista termine demasiado pronto.