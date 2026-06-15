Mundial 2026: Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante debut lleno de goles en el Grupo G

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el Los Angeles Stadium, cerrando de forma electrizante la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026. El conjunto asiático llegó entonado tras encadenar tres triunfos amistosos consecutivos ante Costa Rica, Gambia y Mali. En contraste, los All Whites arribaron con un andar irregular, habiendo goleado a Chile pero sufriendo duras caídas en su preparación previa.

Primer Tiempo

El compromiso inició con un ritmo frenético y la escuadra neozelandesa golpeó temprano al minuto 6'. Tras un servicio largo desde la portería, Chris Wood combinó con Elijah Just, quien asistió de vuelta al experimentado ariete antes de recibir el pase definitivo dentro del área para batir a Alireza Beiranvand mediante un potente derechazo cruzado.

La respuesta de los dirigidos por Amir Ghalenoei aconteció en el minuto 22', cuando el capitán Mehdi Taremi estrelló un gran remate en el poste derecho. La paridad se concretó al minuto 31': el lateral Ramin Rezaeian capitalizó con astucia un rebote suelto en el área chica tras un disparo previo de Shahriyar Moghanloo, decretando el 1-1 parcial.

Segundo Tiempo

En el complemento, las modificaciones tácticas agitaron el tablero; Ali Alipour ingresó por Moghanloo buscando frescura. Sin embargo, al minuto 54', un contragolpe letal comandado por Wood permitió que Just picara exquisitamente el balón por encima de Beiranvand para colocar el 1-2. El estratega Darren Bazeley ordenó replegar las líneas para defender la inesperada ventaja.

La escuadra de Team Melli reaccionó con furia y el guardameta Max Crocombe salvó milagrosamente su arco ante Taremi. Al minuto 64' llegó el definitivo 2-2 mediante un soberbio frentazo de Mohammad Mohebbi, asistido por un quirúrgico centro de Rezaeian. Tras la intensa pausa de hidratación al minuto 69, las defensas se impusieron físicamente.

Los futbolistas más destacados de la noche fueron Elijah Just por los oceánicos, gracias a su espectacular doblete goleador, y Ramin Rezaeian por el bando de Irán, vital al registrar una anotación y una asistencia. En la siguiente jornada de este parejo Grupo G, ambas selecciones saldrán obligadas a buscar los tres puntos si desean mantener vivas sus aspiraciones frente a los complicados combinados de Bélgica y Egipto.