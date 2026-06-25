Mundial 2026: Japón y Suecia empatan 1-1 en Dallas; Maeda y Elanga sellan el pase asiático

El Dallas Stadium de Arlington fue el escenario del vibrante empate a un gol entre Japón y Suecia, correspondiente a la crucial jornada tres del Grupo F en el Mundial 2026. Los nipones llegaron con cuatro puntos tras igualar ante Países Bajos y golear a Túnez; por su parte, la escuadra sueca sumaba tres unidades luego de caer frente a los neerlandeses, obligando a ambos a buscar la clasificación directa.

Primer Tiempo

Desde el pitazo inicial, el riguroso planteamiento táctico de Hajime Moriyasu con una línea de tres centrales plantó cara al dinámico dibujo ofensivo propuesto por Graham Potter. La intensidad física y la disputa del escaque central dominaron los primeros compases, donde la zaga asiática contuvo con solvencia las arremetidas aéreas de Alexander Isak y las proyecciones de Alexander Bernhardsson por las bandas.

La tensión aumentó de forma notable sobre la media hora cuando el férreo central escandinavo Isak Hien recibió una cartulina amarilla al minuto 31', lo que forzó su temprana sustitución por el juvenil Lucas Bergvall al 36'. Poco después, Japón replicó esa modificación enviando al campo a Shōgo Taniguchi en reemplazo de Kō Itakura al 38', sellando un cerrado cero a cero.

Segundo Tiempo

La paridad se rompió en el complemento mediante una veloz transición colectiva de los Samuráis Azules. Al minuto 56', el atacante Daizen Maeda aprovechó una grave desatención en la zaga nórdica para batir al guardameta Jacob Widell Zetterström, decretando el uno a cero. Sin embargo, la celebración duró poco, ya que Suecia reaccionó de inmediato adelantando sus líneas con determinación.

El premio europeo llegó al minuto 62', cuando Anthony Elanga firmó el empate definitivo tras un potente remate cruzado. El tramo final se convirtió en un ajedrez estratégico con los ingresos de Kōki Ogawa y Junya Itō en Japón, y de Ken Sema en Suecia, destacando las amonestaciones de Taniguchi y Viktor Gyökeres, así como la inconmensurable actuación de Zion Suzuki y sus atajadas clave.

Maeda fue el motor incesante de Japón, mientras que Elanga rescató el honor sueco. Tras el pitazo final, la escuadra nipona aseguró su clasificación directa a dieciseisavos al sumar cinco puntos en el sector, mientras que Suecia queda tercera con cuatro unidades, obligada a esperar combinaciones para avanzar.