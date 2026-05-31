Mundial 2026: Javier Aguirre presenta la lista de los 26 jugadores convocados

Javier Aguirre hizo oficial la convocatoria definitiva tras semanas de análisis, partidos amistosos y una prelista amplia de 55 futbolistas , apostando por un grupo que combina experiencia, presente futbolístico y juventud.

El “Vasco” llega a su tercera etapa al frente del Tri con la misión de hacer historia en un Mundial que se jugará en casa, donde México buscará romper la barrera de los octavos de final y convertirse en protagonista.

Razones de los jugadores más importantes

Uno de los nombres más destacados es Guillermo Ochoa, quien disputará su sexto Mundial, aportando liderazgo y experiencia en momentos clave. A su lado aparece Raúl Rangel, quien será titular tras su buen momento, reflejando la transición generacional en la portería.

En defensa, César Montes y Johan Vásquez son la base del equipo, gracias a su regularidad y experiencia en el fútbol europeo, mientras que Edson Álvarez se consolida como el eje del mediocampo por su capacidad de recuperación y liderazgo .

En ataque, la convocatoria responde al momento actual, Santiago Giménez y Raúl Jiménez aportan distintas variantes ofensivas, mientras que Julián Quiñones suma desequilibrio y versatilidad. Aguirre priorizó rendimiento reciente sobre nombres habituales, lo que explica varias ausencias importantes.

Lista de convocados

Porteros:

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas:

César Montes

Johan Vásquez

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Jorge Sánchez

Mateo Chávez

Mediocampistas:

Edson Álvarez

Orbelín Pineda

Luis Chávez

Álvaro Fidalgo

Erik Lira

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Delanteros:

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

Armando González

Guillermo Martínez

Julián Quiñones

Alexis Vega

Roberto Alvarado

César Huerta

Listos para el Mundial 2026

México ya conoce su camino en el torneo. El Tri será parte del partido inaugural y debutará ante Sudáfrica el 11 de junio, en lo que será uno de los encuentros más esperados del certamen.

El formato del Mundial 2026 contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos, aumentando la exigencia desde la fase inicial. El objetivo de México será avanzar con solidez y evitar complicaciones tempranas ante rivales que podrían sorprender en esta nueva estructura.

El último ensayo

Antes del debut mundialista, México enfrentará a Serbia, dándole un cierre a esta preparación por parte de Aguirre en lo que será un duelo clave para afinar detalles tácticos y definir el once titular. El encuentro se disputará el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

Javier ya adelantó que este partido mostrará una alineación muy cercana a la que utilizará en el debut contra Sudáfrica, por lo que será una prueba real del funcionamiento del equipo.

El Tri llega motivado tras vencer a Australia en su más reciente amistoso, aunque todavía existen dudas en la contundencia ofensiva, un aspecto que será clave corregir antes de iniciar el Mundial.

Serbia, por su parte, representa un rival exigente por su físico y orden táctico, por lo que será una prueba ideal para medir el nivel real de México a pocos días del arranque del torneo.