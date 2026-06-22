Mundial 2026: JIHYO de TWICE, Ludmilla, French Montana y más artistas lanzan 'Follow Me'

La Copa del Mundo 2026 continúa fusionando el futbol y la música con el lanzamiento de "Follow Me", una de las canciones más recientes vinculadas al torneo y que reúne a artistas de distintas partes del mundo.

El tema cuenta con la participación de JIHYO, integrante del grupo surcoreano TWICE, la cantante brasileña Ludmilla, el rapero French Montana, Adriana C y el reconocido productor RedOne , quien lideró el proyecto.

La colaboración busca conectar a aficionados del futbol y la música a través de una propuesta multicultural que refleja el carácter global de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

El proyecto forma parte de las iniciativas musicales creadas alrededor del Mundial 2026, un torneo que ha apostado por una banda sonora integrada por artistas de diferentes regiones del planeta para representar la diversidad de los países participantes.

Una colaboración encabezada por RedOne

Detrás de "Follow Me" se encuentra RedOne, uno de los productores más reconocidos de la industria musical y un nombre con una larga relación con los eventos organizados por FIFA. El productor marroquí ha participado en distintos proyectos vinculados al futbol internacional y ahora vuelve a formar parte de una producción relacionada con la Copa del Mundo.

Para esta canción reunió a un elenco internacional encabezado por French Montana, Ludmilla, Adriana C y JIHYO, quienes aportan estilos musicales distintos que terminan convergiendo en una propuesta pensada para una audiencia global.

RedOne explicó que la idea central del proyecto era unir dos lenguajes universales, el deporte y la música. Bajo esa premisa nació una canción que busca transmitir energía, celebración y el espíritu de una competencia seguida por millones de personas alrededor del mundo.

JIHYO lleva el K-Pop al Mundial

Uno de los aspectos que más llamó la atención del lanzamiento fue la participación de JIHYO, líder y vocalista principal de TWICE. La cantante surcoreana continúa ampliando su presencia internacional y ahora suma a su trayectoria una colaboración relacionada con el evento deportivo más importante del planeta.

Su incorporación al proyecto ha sido celebrada por los seguidores del K-Pop, quienes consideran que representa un nuevo paso en la creciente presencia de artistas coreanos dentro de las actividades vinculadas a la FIFA. En los últimos años, el género ha tenido una participación cada vez más visible en eventos deportivos internacionales.

La voz de JIHYO aparece junto a las de artistas provenientes de América, Europa y Asia, reforzando el carácter multicultural que busca transmitir la producción.

Futbol y música vuelven a encontrarse

La relación entre la Copa del Mundo y la música ha dejado canciones memorables a lo largo de la historia. Desde himnos mundialistas que se convirtieron en éxitos globales hasta colaboraciones entre artistas de distintos países , la FIFA ha utilizado la música como una herramienta para acercar culturas y generar identidad alrededor de cada torneo.

Con "Follow Me", el Mundial 2026 suma una nueva pieza a su repertorio musical. El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales y ha comenzado a ganar reproducciones entre aficionados que buscan acompañar la pasión mundialista con nuevas propuestas musicales.

A medida que avanza la Copa del Mundo, la canción promete convertirse en una de las producciones más representativas de esta edición del torneo, impulsada por una combinación de artistas internacionales que refleja el espíritu global que caracteriza al futbol moderno.