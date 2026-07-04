Mundial 2026: lo reportaron como desaparecido y lo encontraron viendo partidos en un bar

Lo que comenzó como una intensa búsqueda internacional terminó con un desenlace tan inesperado como insólito. Michael Hewitt, un aficionado inglés de 65 años que había sido reportado como desaparecido mientras viajaba rumbo al Mundial 2026, fue localizado sano y salvo diez días después en Barcelona, donde pasaba el tiempo viendo los partidos del torneo en distintos bares, completamente ajeno a la preocupación de su familia.

¿Qué fue lo que pasó?

Michael Hewitt salió del Reino Unido con una escala programada en Barcelona antes de tomar su vuelo hacia Boston, donde Inglaterra disputaría uno de sus compromisos mundialistas.

Sin embargo, poco después de llegar a España perdió su teléfono celular, aparato en el que también llevaba almacenados sus boletos de avión, contactos y buena parte de la información necesaria para continuar su viaje.

Aunque conservaba su pasaporte y dinero, el aficionado no supo cómo resolver la situación y decidió permanecer en Barcelona. Según explicó posteriormente su familia, nunca acudió a la embajada británica porque pensó que no podrían ayudarlo al seguir teniendo su documentación personal.

Disfrutaba del Mundial sin saber que lo buscaban

La explicación resultó mucho más sencilla de lo que cualquiera imaginaba. Sin acceso a internet y sin conocer de memoria los números telefónicos de sus familiares, Michael simplemente decidió quedarse en Barcelona disfrutando del ambiente futbolero y viendo los partidos de Inglaterra en bares de la ciudad.

Su propio hermano explicó que el aficionado estaba "completamente ajeno" a la enorme movilización que se había generado para encontrarlo y que jamás imaginó que su ausencia había provocado una búsqueda internacional.

Así lograron encontrarlo

La historia tuvo un final feliz cuando la Embajada Británica consiguió rastrear el hotel donde se hospedaba Michael gracias a los movimientos realizados con su tarjeta bancaria.

Una vez localizado, las autoridades establecieron contacto con él y posteriormente pudo comunicarse con su familia, que finalmente confirmó que se encontraba sano y salvo.

Su hermano Gary celebró el desenlace y reconoció que todos esperaban "un final simple pero feliz" después de varios días de incertidumbre. También agradeció el apoyo recibido por miles de personas que compartieron la ficha de búsqueda y colaboraron para que el caso llegara a buen puerto.