Mundial 2026: México golea a República Checa y clasifica como líder indiscutible del Grupo A

La Selección Mexicana de Fútbol cerró de forma imponente la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al enfrentarse a la República Checa en el majestuoso Estadio Azteca, correspondiente a la jornada tres del Grupo A. El combinado tricolor, dirigido por Javier Aguirre, llegó a este compromiso con boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras vencer a Corea del Sur y Sudáfrica, mientras que los checos arribaron urgidos de un triunfo al cosechar apenas un punto.

Primer Tiempo

El pitazo inicial desató una intensa batalla táctica donde la escuadra europea replegó sus líneas bajo un esquema conservador planteado por Miroslav Koubek. Los primeros veinticinco minutos transcurrieron con una posesión estéril de México, rota únicamente por un aviso del volante checo Denis Višinský, cuyo remate cruzado pasó rozando el poste derecho de Raúl Rangel. El calor sofocante de la capital obligó a una pausa de hidratación que enfrió momentáneamente las revoluciones del encuentro.

Tras la reanudación, el conjunto local adelantó líneas impulsado por el ímpetu del juvenil de diecisiete años Gilberto Mora y los trazos largos de Luis Romo. Al borde del descanso, tras una falta sobre Roberto Alvarado, el defensor Israel Reyes intentó una vistosa chilena dentro del área chica que el arquero Matěj Kovář desvió con apuros, mandando el juego al entretiempo con un tenso empate sin goles.

Segundo Tiempo

La parte complementaria trajo el estallido emocional al Coloso de Santa Úrsula. Al minuto 54', el lateral Mateo Chávez rompió el candado defensivo con un disparo de zurda fulminante tras una asistencia precisa de Quiñones. El golpe desestabilizó a Chequia, propiciando que al 61' el propio Julián Quiñones firmara el segundo tanto tras una pared quirúrgica con Guillermo Martínez, quien abandonaría el campo inmediatamente después para dejar su lugar a Santiago Giménez.

Con el control absoluto, Aguirre movió sus piezas: Obed Vargas entró por Romo y Álvaro Fidalgo sustituyó a Mora. Sin duda, el momento más memorable ocurrió al minuto 77, cuando Guillermo Ochoa ingresó por Rangel, provocando la ovación total e haciendo historia al convertirse en el primer futbolista con minutos en seis Copas del Mundo. Ya en la compensación, al 90+3', Fidalgo selló la goleada.

Julián Quiñones se erigió como la figura indiscutible por México debido a su gol y asistencia, mientras que el zaguero Robin Hranáč fue el hombre más sólido de una mermada Chequia. Con este resultado, México avanza como líder perfecto del sector con nueve unidades directo a dieciseisavos, mientras los checos quedan eliminados.