Mundial 2026: México vence a Corea del Sur con gol de Romo y sella su pase a dieciseisavos

La Selección Mexicana y Corea del Sur se enfrentaron hoy en el Estadio Guadalajara por la disputada segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial 2026. Ambos combinados nacionales llegaron con tres unidades tras vencer en sus respectivos debuts a Sudáfrica y República Checa. El liderato absoluto del sector y el pase matemático a la ronda de dieciseisavos estaban en juego bajo el cielo tapatío.

Primer Tiempo

El planteamiento táctico inicial propuso un trámite sumamente disputado en la mitad de la cancha, donde los dirigidos por Hong Myung-bo intentaron imponer condiciones mediante su rigor físico. Al minuto 4', el habilidoso Lee Kang-in vio la tarjeta amarilla tras frenar con dureza una veloz transición comandada por Julián Quiñones, evidenciando la alta fricción de un duelo directo por la cima del sector de forma prematura.

Los asiáticos manejaron la posesión con un 53%, pero su control territorial se topó con un bloque defensivo nacional impecable. La zaga mexicana, liderada por Edson Álvarez y Johan Vásquez, nulificó por completo los arranques de Son Heung-min, obligándolo a retroceder. El Tri buscó contragolpear usando balones largos de Érik Lira, aunque el defensor central Kim Min-jae controló los intentos aéreos del experimentado atacante Raúl Jiménez.

Segundo Tiempo

La tónica del compromiso se rompió drásticamente en los albores del complemento gracias a la agresividad colectiva mostrada por el cuadro local. Al minuto 50', Julián Quiñones desbordó con potencia por la banda izquierda y mandó un servicio venenoso; Raúl Jiménez conectó un testarazo potente que el guardameta Kim Seung-gyu rechazó flojo hacia el centro, permitiendo que Luis Romo fusilara con un violento derechazo cruzado a las redes.

Con la ventaja mínima, Javier Aguirre movió estratégicamente sus piezas al minuto 70' metiendo a Orbelín Pineda y Obed Vargas para refrescar la media cancha y asfixiar la reacción rival. Hong Myung-bo respondió de inmediato quemando sus naves: retiró a una apagada figura como Son Heung-min para ingresar a Oh Hyeon-gyu e incorporó a Hwang Hee-chan, pero el cerrojo tricolor impidió cualquier remate franco de verdadero peligro.

Luis Romo fue el jugador más valioso de México por su despliegue y anotación, mientras que Kim Min-jae destacó en Corea sosteniendo la zaga con gallardía. Tras este triunfo por la mínima diferencia, el Tricolor asegura su boleto a la siguiente fase. Ambos combinados prepararán sus últimos duelos grupales con la mente totalmente puesta en la exigente ronda de dieciseisavos de final del prestigioso certamen.