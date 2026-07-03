Mundial 2026: Modifican el partido de México vs Inglaterra, ¿a qué hora será?

La Selección Mexicana afrontará uno de los compromisos más importantes de su historia reciente cuando se mida a Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, un encuentro que promete paralizar al país por la calidad de ambos equipos y lo que está en juego.

El combinado dirigido por Javier Aguirre llega con la confianza a tope tras eliminar a Ecuador y avanzar a la fase de eliminación directa, mientras que los ingleses hicieron lo propio luego de imponerse a la República Democrática del Congo, por lo que el choque reunirá a dos selecciones que llegan en buen momento futbolístico.

¿Hay cambio de horario?

A pocos días del esperado enfrentamiento, la organización del Mundial confirmó una modificación en el horario del encuentro. Aunque originalmente el silbatazo inicial estaba previsto para las 18:00 horas, ahora el partido comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso se mantiene programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, por lo que la única modificación corresponde a la hora de inicio, un ajuste que los aficionados deberán tomar en cuenta si planean asistir al inmueble o seguir el encuentro por televisión.

¿Por qué se hace esto?

El ajuste de horario tendría como principal objetivo reducir el riesgo de afectaciones por las condiciones climatológicas previstas para ese día en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes previos, durante la tarde y noche existe posibilidad de tormentas eléctricas, por lo que adelantar el inicio del partido ayudaría a disminuir la probabilidad de interrupciones antes o durante el encuentro.

La decisión también estaría relacionada con lo ocurrido en el partido entre México y Ecuador donde el inicio tuvo que retrasarse aproximadamente una hora debido al protocolo de seguridad de la FIFA ante la presencia de actividad eléctrica. Con este antecedente, la organización buscaría evitar un escenario similar en el duelo ante Inglaterra y garantizar mejores condiciones para jugadores, cuerpo técnico, aficionados y personal operativo.

México busca romper una barrera histórica

Más allá del cambio de horario, el partido representa una oportunidad inmejorable para que la Selección Mexicana continúe haciendo historia en casa. Enfrente tendrá a una Inglaterra que parte como una de las favoritas al título, pero el respaldo de la afición y el momento anímico del conjunto nacional alimentan la ilusión de dar un golpe de autoridad.

Con dos planteles repletos de figuras y un boleto a los Cuartos de Final en disputa, el México contra Inglaterra apunta a convertirse en uno de los encuentros más atractivos de toda la ronda eliminatoria del Mundial 2026.