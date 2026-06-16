Mundial 2026: Noruega y Haaland demuestran su poder con un 4-1 ante Irak

Noruega dejó en claro que no llegó al Mundial de 2026 únicamente para participar. En su presentación dentro del Grupo I, el conjunto escandinavo firmó una contundente victoria de 4-1 sobre Irak, resultado que lo coloca como uno de los equipos a seguir en esta primera fase del torneo.

El encuentro, disputado en Boston, tuvo momentos de equilibrio, especialmente durante la primera mitad, cuando Irak logró responder a los ataques noruegos. Sin embargo, la diferencia de calidad individual y la contundencia frente al arco terminaron inclinando la balanza a favor de los dirigidos por Ståle Solbakken.

Haaland marca el camino rumbo a la victoria

La gran figura de la noche fue, una vez más, Erling Haaland. El delantero noruego aprovechó su potencia física y su capacidad goleadora para abrir el marcador y posteriormente ampliar la ventaja antes del descanso. Sus dos anotaciones permitieron que Noruega tomara el control del partido en momentos clave y reflejaron por qué es considerado uno de los atacantes más peligrosos del futbol mundial.

Irak intentó mantenerse en la pelea gracias al tanto de Aymen Hussein, quien logró igualar momentáneamente las acciones y encendió la ilusión de los aficionados iraquíes. Durante varios minutos, el conjunto asiático mostró intensidad y presión alta, complicando la salida de balón de los europeos. Sin embargo, la diferencia física y técnica comenzó a hacerse evidente conforme avanzó el encuentro.

Noruega golpea en el momento oportuno

El segundo tiempo confirmó la superioridad noruega. Con Martin Ødegaard manejando los tiempos en el mediocampo y una ofensiva cada vez más agresiva , los escandinavos encontraron espacios para aumentar la diferencia. El defensor Leo Østigård apareció en una jugada a balón parado para convertir el tercer gol, prácticamente sentenciando el compromiso.

Irak no bajó los brazos y buscó acercarse nuevamente en el marcador, pero el desgaste físico comenzó a pasar factura. Las oportunidades generadas fueron cada vez menos claras, mientras Noruega administró la ventaja con inteligencia y experiencia.

Van por el primer lugar

Más allá del marcador, Noruega dejó sensaciones muy positivas. La combinación entre la creatividad de Ødegaard y el instinto goleador de Haaland parece capaz de competir contra cualquier rival. Ahora el desafío será mantener este nivel frente a selecciones de mayor jerarquía como Francia y Senegal, que también aspiran a quedarse con los primeros lugares del Grupo I.