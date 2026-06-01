Mundial 2026: Ochoa se une a la lista de jugadores con más Copas del Mundo en la historia

El nombre de Guillermo Ochoa ha quedado grabado una vez más en la historia del futbol mundial. A sus 40 años, el arquero mexicano se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo, una cifra nunca antes alcanzada hasta ahora y que lo coloca junto a auténticas leyendas del deporte.

Con su convocatoria para el Mundial 2026, Ochoa se une a una selecta lista que también integran Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes igualmente alcanzarán su sexta participación en la máxima justa internacional.

Un récord que rompe la historia

Durante décadas, disputar cinco Copas del Mundo era considerado el máximo logro posible para un futbolista. Sin embargo, en este 2026, esa barrera ha sido superada por primera vez.

La constancia, el profesionalismo y la longevidad de Ochoa lo han llevado a mantenerse vigente en la élite del futbol internacional. Desde su primera convocatoria mundialista hasta la actualidad, el guardameta ha sabido reinventarse y competir al más alto nivel.

Este nuevo registro no solo habla de su calidad bajo los tres postes, sino también de su disciplina y preparación física a lo largo de los años.

Vigente a los 40 años

Lejos de ser un llamado simbólico, Guillermo Ochoa sigue demostrando que puede competir. Recientemente, el arquero disputó su partido número 153 con la Selección Mexicana, manteniendo su portería en cero durante los minutos que estuvo en el campo.

Su presencia continúa siendo sinónimo de seguridad y experiencia para el equipo, especialmente en torneos de alta exigencia como la Copa del Mundo.

Cada ciclo mundialista parece traer consigo una nueva versión del portero mexicano, quien ha sido protagonista en escenarios internacionales y ha dejado actuaciones memorables.

El hombre de los Mundiales

Si algo ha definido la carrera de Ochoa, es su capacidad para brillar en Copas del Mundo. A lo largo de sus participaciones, ha sido figura en momentos clave, convirtiéndose en un referente del futbol mexicano en el escenario global.

Para muchos aficionados, hablar de un Mundial sin Guillermo Ochoa resulta difícil de imaginar. Su figura se ha vuelto parte del paisaje del torneo, siendo uno de los rostros más reconocibles de la Selección Mexicana en las últimas décadas.

Una leyenda que sigue escribiendo su historia

Compartir este récord con figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dimensiona aún más el logro de Ochoa, quien desde la portería ha construido una trayectoria única.

El Mundial 2026 no solo representará una nueva oportunidad para competir, sino también la consolidación de un legado que ya es histórico. Con seis Copas del Mundo en su carrera, Guillermo Ochoa se posiciona como uno de los futbolistas más longevos y consistentes en la historia del torneo.

Y mientras el balón está por rodar, una cosa parece segura: mientras haya Mundial, siempre habrá lugar para Ochoa.