Mundial 2026: ¿Ochoa será titular en el partido contra Sudáfrica? Esto es lo que sabemos

La portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 sigue generando debate, y uno de los nombres que acapara los reflectores es el de Guillermo “Memo” Ochoa.

A sus 40 años, el arquero histórico del Tri está ante la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo , un logro sin precedentes para un futbolista mexicano. Sin embargo, la gran incógnita es si será titular en el debut ante Sudáfrica.

¿Quién será el portero en la inauguración?

Ochoa llega a este Mundial con un peso histórico importante, pero también en medio de una competencia directa por el puesto. El DT, Javier Aguirre, ha dejado claro que la titularidad no está asegurada y que deberá ganársela dentro del terreno de juego, compitiendo principalmente con opciones más jóvenes dentro del plantel.

A pesar de su edad, su experiencia en Copas del Mundo juega a su favor. Su liderazgo y recorrido internacional lo colocan como una opción confiable para un partido inaugural, donde el manejo de la presión será clave.

Posible retiro

De acuerdo con información por parte de medios nacionales, siendo uno de ellos David Faitelson, aparentemente el último partido que habría disputado Guillermo Ochoa habría sido el segundo tiempo ante Ghana. Esto dado a que tuvo cierta rutina inusual al concluir el juego,

No obstante, ahora todo parece cambiar pues, se ha mencionado que Ochoa podría arrancar como titular en el partido inaugural frente a Sudáfrica, justamente como un 'homenaje' por los 6 mundiales de los que fue parte.

Lo que se sabe hasta el momento

Por ahora, no hay una confirmación oficial sobre quién será el portero titular en el debut ante Sudáfrica. Lo cierto es que Ochoa está en la convocatoria, llegará a su sexto Mundial y peleará el puesto hasta el último momento.

La decisión final dependerá del técnico y del rendimiento en los días previos al arranque del torneo. Mientras tanto, la portería sigue siendo una de las grandes incógnitas del Tri rumbo a su presentación mundialista.