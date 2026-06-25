Mundial 2026: Países Bajos vence por 3-1 a Túnez y asegura el liderato invicto del Grupo F

Países Bajos y Túnez se midieron en el Kansas City Stadium por la última jornada del Grupo F del Mundial 2026. La Oranje llegó líder invicta con cuatro puntos tras golear a Suecia y empatar con Japón, buscando asegurar la cima. Las Águilas de Cartago arribaron eliminadas tras encajar dos derrotas, jugando solo por el orgullo.

Primer Tiempo

El duelo inició con dominio del esquema 4-3-3 de Ronald Koeman. Al minuto 3, la presión europea forzó un error trágico en el área africana: Ellyes Skhiri anotó un autogol al desviar un centro raso. La parálisis tunecina fue letal; al minuto 7, Brian Brobbey firmó el 0-2 tras una gran asistencia de Frenkie de Jong.

Con la ventaja, los neerlandeses durmieron el juego mediante la distribución de Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders. El bloque defensivo de cinco hombres planteado por Túnez se vio superado por las proyecciones de Denzel Dumfries, dejando al arquero Aymen Dahmen desprotegido ante los peligrosos embates de Cody Gakpo y Donyell Malen antes del descanso decretado por la silbante Katia García.

Segundo Tiempo

En el complemento, Túnez reaccionó con orgullo. Al minuto 54', Hazem Mastouri descontó con un remate certero tras jugada de Mejbri, tanto validado por el VAR. Sin embargo, la reacción de la Naranja Mecánica fue fulminante: al minuto 62', el central Jan Paul van Hecke sentenció el 1-3 definitivo mediante un imponente testarazo de córner.

Koeman movió el banquillo al 71' dando entrada a Teun Koopmeiners y Justin Kluivert para controlar el mediocampo. Los ingresos tunecinos de Elias Achouri y Firas Chaouat aportaron frescura, pero la zaga liderada por Virgil van Dijk disolvió todo peligro. Memphis Depay entró al final para asegurar la posesión y amarrar el resultado.

Los MVP de cada equipo fueron Brian Brobbey por su contundencia y Hazem Mastouri por su pundonor. Con este marcador, Países Bajos clasifica líder invicta del Grupo F a octavos de final, consolidando su firme candidatura al título; en contraste, Túnez se despide del certamen con las manos vacías y obligada a una reestructuración deportiva profunda.