Mundial 2026: Paraguay y Australia empatan sin goles; los Socceroos entran a dieciseisavos

Paraguay y Australia se enfrentaron en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara por la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026. Ambos combinados llegaron a esta cita con tres puntos tras registrar una victoria ante Turquía y una caída frente a Estados Unidos, jugándose la clasificación directa.

Primer Tiempo

El técnico paraguayo Gustavo Alfaro apostó por un esquema defensivo de cinco hombres con Gustavo Velázquez y Alexandro Maidana como novedades titulares. Por su parte, Tony Popovic realizó seis modificaciones en Australia, incluyendo el histórico debut del juvenil de 18 años Lucas Herrington, el titular más joven de su país en un Mundial.

La primera mitad mostró a los oceánicos dominando el mediocampo gracias al desequilibrio de Cristian Volpato y Jordan Bos por el sector derecho. Pese a que Connor Metcalfe requirió asistencia médica por un fuerte golpe, Australia generó peligro con un remate de Volpato y un cabezazo de Jackson Irvine bien resueltos por Orlando Gill.

Segundo Tiempo

Para el complemento, Paraguay movió sus fichas reemplazando a Maidana por Maurício, mientras que Irvine vio la tarjeta amarilla al inicio del periodo. El encuentro incrementó su intensidad física y Popovic decidió refrescar la ofensiva en el minuto 57, ordenando el ingreso de Ajdin Hrustić en sustitución de un revulsivo Volpato.

Alfaro buscó el triunfo enviando a Álex Arce por Gabriel Ávalos, pero el volante Diego Gómez condicionó a la Albirroja al ser amonestado en el minuto 76. Finalmente, al 83, ingresaron José Canale por Paraguay, y Paul Okon-Engstler con Tete Yengi por los Socceroos, consolidando un ríspido e inalterable cero a cero.

Con este empate sin goles, Australia asegura el segundo puesto del grupo con cuatro unidades y avanza formalmente a los dieciseisavos de final, donde jugará en Arlington el próximo 3 de julio su siguiente compromiso. Por otro lado, Paraguay finaliza en la tercera posición con la misma puntuación y deberá aguardar la resolución de los demás sectores para conocer si clasifica como uno de los mejores terceros.